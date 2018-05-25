В Сети опубликован трейлер вестерна «Братья Систерс»

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). На YouTube-канале ONE Media опубликован трейлер вестерна «Братья Систерс», главные роли в котором сыграли Хоакин Феникс и Джейк Джилленхол.
Режиссером картины выступил француз Жак Одиар, известный по работе над фильмом «Профессионал» с Жаном-Полем Бельмондо.
Вестерн «Братья Систерс» снят по одноименной книге писателя Патрика де Витта, которая вышла в 2011 году и попала в шорт-лист Букеровской премии.
По сюжету события происходят во времена «золотой лихорадки». Известный бандит (Рутгер Хауэр) посылает двух братьев (Джон Си Райли и Хоакин Феникс) на поиски некоего Херманна Кермита Уорма, за голову которого таинственный господин пообещал большую награду.
В главных ролях также снялись Риз Ахмед и Кэрол Кейн.
Точная дата премьеры пока не известна.
First Poster (French) - #JacquesAudiard THE SISTERS BROTHERS | Joaquin Phoenix John C. Reilly Jake Gyllenhaal Riz Ahmed official Trailer https://t.co/dcGZstpxSw pic.twitter.com/kMG7eqVmD1— lafemmemerveilleuse (@largottes) 24 мая 2018 г.
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