В Сети опубликован трейлер вестерна «Братья Систерс»

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). На YouTube-канале ONE Media опубликован трейлер вестерна «Братья Систерс», главные роли в котором сыграли Хоакин Феникс и Джейк Джилленхол.

Режиссером картины выступил француз Жак Одиар, известный по работе над фильмом «Профессионал» с Жаном-Полем Бельмондо.

Вестерн «Братья Систерс» снят по одноименной книге писателя Патрика де Витта, которая вышла в 2011 году и попала в шорт-лист Букеровской премии.

По сюжету события происходят во времена «золотой лихорадки». Известный бандит (Рутгер Хауэр) посылает двух братьев (Джон Си Райли и Хоакин Феникс) на поиски некоего Херманна Кермита Уорма, за голову которого таинственный господин пообещал большую награду.

В главных ролях также снялись Риз Ахмед и Кэрол Кейн.

Точная дата премьеры пока не известна.

First Poster (French) - #JacquesAudiard THE SISTERS BROTHERS | Joaquin Phoenix John C. Reilly Jake Gyllenhaal Riz Ahmed official Trailer https://t.co/dcGZstpxSw pic.twitter.com/kMG7eqVmD1