Ирек Шарипов: Во время ЧМ-2018 в Доме дружбы народов РТ гостей будет много

(Казань, 25 мая, «Татар-информ», Алия Замалеева). К чемпионату мира по футболу Дом дружбы народов Татарстана готовит насыщенную и интересную программу мероприятий. О том, какие события ожидают жителей республики и гостей Татарстана на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказали директор Дома дружбы народов Ирек Шарипов и председатель совета Молодежной Ассамблеи народов Татарстана Тимур Кадыров.

Ирек Шарипов подчеркнул, что Дом дружбы народов Татарстана традиционно во время крупных мероприятий, проходящих на территории республики, принимает большое количество гостей, которые приходят в ДДН, чтобы пообщаться с соотечественниками. По словам участника пресс-конференции, запланировать все мероприятий невозможно, список это будет постоянно пополняться. «Но одно можно сказать точно – во время чемпионата мира по футболу в Доме дружбы народов РТ гостей будет много», – сказал Ирек Шарипов.

Одним из запланированных мероприятий станет всероссийская акция «Парад дружбы народов России», которая пройдет в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького 12 июня. В парке в этот день будут работать шатровый комплекс, ярмарки и мастер-классы. Мероприятие завершится концертом этнической музыки в исполнении этнокультурных коллективов.

14 июня в здании Дома дружбы народов РТ откроются выставка изделий клуба лоскутного шитья «Футбол многонациональный» и фотовыставка, отображающая наиболее яркие моменты соревнований по футболу, которые проводились среди национально-культурных объединений РТ. Также в дни футбольного мундиаля в ДДН встретят несколько этноэкспедиций. Самая крупная из них – международная этнокультурная экспедиция «Волга – река мира. Диалог культур волжских народов». По традиции ее маршрут пролегает по городам Поволжья.

Участник пресс-конференции особо подчеркнул, что время проведения чемпионата совпадает с календарем народных праздников, которые будут отмечаться в республике. Так, гости масштабного футбольного состязания смогут принять участие в Сабантуе, в праздниках «Уяв», Питрау и других.

Планируется, что в фан-зоне ЧМ-2018 пройдет и День дружбы народов.

В преддверии мундиаля в Казани пройдет мероприятие под название «Экспедиция иностранных блогеров».

Молодежная Ассамблея народов Татарстана в начале июня организует спартакиаду по национальным видам спорта и народным забавам. В спорткомплексе «Тулпар» в рамках спартакиаду пройдут турниры по футболу, волейболу, настольному теннису, крикету. Рассматривается вопрос о проведении турнира по стритболу.

Участники пресс-конференции сообщили, что календарь готовящихся мероприятий будет обновляться, и все изменения можно будет отследить на портале Ассамблеии и Дома дружбы народов РТ.