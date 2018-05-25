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В Ярославле осквернили могилы погибших хоккеистов ХК «Локомотив»

25 мая 2018, 14:27

С мемориалов вырвали цветы и своровали все вещи, которые лежали на могилах хоккеистов.
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(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). В Ярославле осквернили могилы погибших хоккеистов ХК «Локомотив», сообщает RT.

На Леонтьевском кладбище в Ярославле неизвестные вырвали цветы и похитили вещи с могил хоккеистов «Локомотива», погибших в авиакатастрофе в сентябре 2011 года.

Как сообщила СМИ режиссер документального фильма о хоккеисте «Локомотива» Иване Ткаченко Елена Михеева, такое происходит уже не в первый раз.

Напомним, трагедия произошла 7 сентября 2011 года. Самолет Як-42 с игроками хоккейного клуба «Локомотив» разбился недалеко от аэропорта «Туношна». В авиакатастрофе выжил только один человек: инженер по авиационному и радиотехническому обслуживанию Александр Сизов. Остальные 44 человека (36 пассажиров и 8 членов экипажа) погибли.


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