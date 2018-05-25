Звезда «Игры престолов» выругалась во время рассказа о финальной сцене

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(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). Актриса «Игры престолов» Эмилия Кларк, известная по роли Дейенерис Таргариен, не сдержала эмоций и выругалась, рассказывая журналистам о финальной для ее героине сцене в сериале, передает Regnum.
По словам Эмилии, она пришла в шок, узнав о финале «Игры престолов» и чем он обернется для ее персонажа.
«Я была просто в шоке. Зная о том, что у кого-то останется долгий привкус от того, кем является Дейенерис…», — сказала актриса о поступке персонажа.
Напомним, ранее Эмилия Кларк уже давала намёки на сюжет восьмого сезона «Игры престолов». Она сказала, что во время съёмок картины она «делала всё это странное <…>» и фанаты поймут, о чём идёт речь, когда увидят восьмой сезон шоу, первый эпизод которого выйдет в апреле 2019 года.
Ранее Кларк сообщила, что восьмая, финальная часть сезона поспособствует расколу среди фанатов на два лагеря. Одни увидят в финале то, о чем мечтали, а других концовка разочарует. Премьера восьмой части состоится в апреле 2019 года.
Ранее фанаты фантистической саги «Игры престолов» засняли на видео финал сериала.
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По словам Эмилии, она пришла в шок, узнав о финале «Игры престолов» и чем он обернется для ее персонажа — Дейенерис Таргариен.
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