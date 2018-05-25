Звезда «Игры престолов» выругалась во время рассказа о финальной сцене

По словам Эмилии, она пришла в шок, узнав о финале «Игры престолов» и чем он обернется для ее персонажа — Дейенерис Таргариен.

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). Актриса «Игры престолов» Эмилия Кларк, известная по роли Дейенерис Таргариен, не сдержала эмоций и выругалась, рассказывая журналистам о финальной для ее героине сцене в сериале, передает Regnum.

По словам Эмилии, она пришла в шок, узнав о финале «Игры престолов» и чем он обернется для ее персонажа.

«Я была просто в шоке. Зная о том, что у кого-то останется долгий привкус от того, кем является Дейенерис…», — сказала актриса о поступке персонажа.

Напомним, ранее Эмилия Кларк уже давала намёки на сюжет восьмого сезона «Игры престолов». Она сказала, что во время съёмок картины она «делала всё это странное <…>» и фанаты поймут, о чём идёт речь, когда увидят восьмой сезон шоу, первый эпизод которого выйдет в апреле 2019 года.

Ранее Кларк сообщила, что восьмая, финальная часть сезона поспособствует расколу среди фанатов на два лагеря. Одни увидят в финале то, о чем мечтали, а других концовка разочарует. Премьера восьмой части состоится в апреле 2019 года.



Ранее фанаты фантистической саги «Игры престолов» засняли на видео финал сериала.