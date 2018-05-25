Кибербезопасность - основная тема XII Всероссийской конференции IT&Security Forum

(Казань, 25 мая, «Татар-информ», Арсений Маврин). Сегодня в Казани уже второй день работает XII Всероссийская конференция «IT&Security Forum». Собравшая более 1000 профильных специалистов из 80 городов страны, она является одной из крупнейших в России и Восточной Европе площадок обсуждения развития отрасли информационных технологий и кибербезопасности.

ITSF-2018 — это два дня насыщенных программ, выставка современного оборудования и программных решений, 70 ведущих экспертов и более 30 тематических сессий, круглых столов и презентационных площадок.

«Только благодаря таким мероприятиям учимся чему-то новому, что-то новое узнаем. И про проблемы цифровой экономики в том числе. Это черпается именно из продуктивного общения», — подчеркнул заместитель руководителя глобального центра исследований Лаборатории Касперского Сергей Новиков.

Айдар Гузаиров, генеральный директор ICL Системные Технологии: «Наш проект, ITSF — это прежде всего люди. Именно люди создают технологии. Партнёры и участники представили и обсудили тренды, инновационные проекты и решения цифровой экономики и информационной безопасности для отраслей государства и бизнеса».

ITSF за 12 лет уже собрал множество дискуссий и продолжит оставаться одним из самых актуальных мероприятий. Участники этого форума приехали из городов России, Восточной Европы, Китая. Партнеры представляют свои решения. В рамках форума был подписан меморандум между ICL Системные Технологии и технопарком IT-Park. Первые результаты инновационных проектов и решений будут уже летом 2018 года.

В открытии форума также принял участие Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. «В условиях цифровой экономики бесперебойное функционирование государственных и частных информационных систем, коммуникационных систем, а также защищенность персональных и корпоративных данных являются залогом устойчивого развития экономики. Защита информационного пространства, рассматривается в качестве одного из основных элементов национальной безопасности», — отметил он.

«Этот форум стал традиционной встречей профессионалов. Обмен мнениями позволяет высветить актуальные проблемы в обеспечении жизненно важных интересов государства в информационной сфере. Повестка форума насыщена серьезными и содержательными дискуссиями. В центре внимания участников вопросы безопасности, имеющие важное значение для настоящего и будущего как России в целом, так и Татарстана в частности», — добавил он.

«Вопросы информационной безопасности – это критически важный элемент информационных технологий. Данных становится больше, обрабатывать, хранить, управлять ими и контролировать их тоже становится сложнее. Но чем больше вызовов мы встречаем, тем ярче и интереснее мы живем», — сообщил Новиков. По его мнению, пока вопросам безопасности российскими компаниями и структурами уделяется недостаточно внимания.

Между тем, угроз становится все больше: «Мы регистрируем больше 300 тыс. оригинальных вредоносных программ ежедневно. В основе этой пирамиды традиционная киберпреступность: спам, DDOS-атаки, трояны. Второй слой — растет и в количестве и в качестве: это целенаправленные атаки на различные организации, финансовые организации, промышленные предприятия и т.д. Чаще всего — на конкретные организации. Это около 10 процентов. И самый верх пирамиды — кибероружие», — сообщил он.

Еще 10 лет назад сложных, распределенных во времени кибератак высокого уровня были единицы. Сегодня это уже поток, а профессиональных АРТ-компаний, финансируемых группировками, а то и государствами, в мире насчитывается более сотни. Для каждой пятой из них Россия — цель. Наша страна стабильно входит в тройку государств-лидеров в мире, которые чаще всего подвергаются атакам. Причем киберпреступники прощупывают цифровую защиту не только финансовых структур и предприятий, но и государственных структур.

Компания Dell EMC также отмечает и рост темпов цифровизации процессов, и неуемную активность киберпреступности. В связи с этим, предлагает трансформацию бизнеса — комплексное решение, предполагающее и цифровизацию процессов, и укрепление их киберзащиты.

«Объем информации растет колоссально: 90 процентов информации, что есть сейчас, появилась за последние два года. Компаниям нужно с этими данными работать: делать аналитику, предлагать идеи, развиваться. Это — большая проблема. И количество угроз растет. Каждые 15 месяцев количество IT-угроз в среднем удваивается», — отмечает представитель Dell EMC Артур Вартанян.

Не смотря на рост угроз, цифровизация экономики — неизбежный процесс, уверен он. Пока мы еще в самом начале пути, но уже есть с чем сравнивать: «Сейчас только пять процентов компаний на рынке являются по сути цифровыми. При этом, эти пять процентов имеют в два раза больше оснований к достижению долгосрочных целей, они в три раза быстрее реализуют IT-проекты, они в четыре раза быстрее запускают новые приложения и в семь раз конкурентнее, чем другие игроки», — отметил он.

«Ценность цифровой экономики еще и в том, что те компании, которые перешли на цифровые рельсы, они выиграли от этого. У них увеличилось количество новаций, ускорилось развитие, выросла выручка и уменьшились издержки. Причем речь здесь идет не о долях процента, а о достаточно серьезных цифрах», — вторит ему генеральный директор Zecurion Алексей Раевский.

Понимает это и государство, подчеркнул Раевский: «В прошлом году было принято постановление Правительства РФ о запуске программы цифровой экономики. Общая сумма программы оценивается в 520 млрд рулей и рассчитана она до 2024 года. И в числе учредителей такие организации, которые не оставляют шансов на провал этой программы».

И очень важно понимать всю важность проблематики защиты данных: «Кибератаки и потеря данных — одни из ключевых событий, которые могут изменить ход развития человечества. Наравне с натуральными угрозами, которые будут происходить из-за изменения климата, из-за катастроф», — уверен гендиректор компании «Check Point» в России и СНГ Василий Дягилев.

Замначальника главного управления безопасности и защиты информации ЦБ РФ Артем Сычев уверен, что в таком важном вопросе, как кибербезопасность, необходимо импортзамещение: «Мы все прекрасно понимаем, что у нас работают решения западных поставщиков. Что произойдет в один прекрасный момент, если эти поставщики откажутся поставлять техническую поддержку и обновления. Второй аспект связан с тем, что мы не знаем, что наш уважаемый поставщик поставляет нам», — отметил он.

«Сейчас в работе находятся изменения в положение Банка России и появилась достаточно интересная новация. Мы на этом будем настаивать: в платежных технологиях, а это практически все платежные системы на российском рынке, должны применяться технологии российского производства, поддерживающие два алгоритма шифрования: и отечественный ГОСТ и зарубежные алгоритмы. С 2024 года применение таких средств будет обязательно. Вторая новация — до 2031 года все POS-терминалы и банкоматы должны будут поддерживать отечественную защиту», — сообщил он.

Актуальные вопросы обеспечения кибербезопасности как в целом, так и решения под конкретные задачи, современные отечественные разработки, примеры проблем и способы их решения — все это обсуждалось и еще будет обсуждаться сегодня в рамках многочисленных сессий, круглых столов и презентаций ITSF.