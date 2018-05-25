«АК БАРС» Банк завершил первый квартал 2018 года с чистой прибылью в размере 1,19 млрд рублей

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). Финансовые результаты за 1 квартал 2018 года говорят о продолжении успешной реализации Стратегии развития банка до 2021 года. Прошедший 2017 год стал рекордным по прибыли за всю историю банка, показатели 1 квартала нынешнего года вселяют уверенность в то, что все обозначенные командой банка цели будут достигнуты, — комментирует Председатель Правления «АК БАРС» Банка Зуфар Гараев

По итогам первых трёх месяцев 2018 г. «АК БАРС» Банк получил чистую прибыль в объеме 1,19 млрд руб. в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, что на 7,9% больше, чем за аналогичный период 2017 г. Рентабельность капитала банка составила 8,1 процентов против 10,0 процента за первый квартал 2017 г., рентабельность активов увеличилась до 1,2 процента с 1,1 процента в первом квартале 2017 г.

Операционные доходы за первый квартал 2018 г. выросли на 29,4 процента относительно аналогичного показателя за 2017 г., достигнув 4,4 млрд руб. Прирост операционных доходов был обеспечен ростом чистого процентного дохода (после отчислений в резервы) и ростом чистого комиссионного дохода.

С учетом снижения ставок по кредитам в отчетный период процентные доходы сократились на 5,8 процента до 7,3 млрд руб. При этом ввиду оптимизации стоимости фондирования банка процентные расходы банка сократились на 19,8 процента за сопоставимый период до 4,5 млрд. руб. В результате чистый процентный доход до создания резервов увеличился на 30,3 процента относительно первого квартала 2017 г, до 2,8 млрд руб.

Чистые комиссионные доходы за отчетный период увеличились на 18,6 процента, составив 0,7 млрд руб. за квартал.

Чистая процентная маржа в первом квартале 2018 г. составила 3,9 процента, увеличившись с 3,2 процента за I кв. 2017 г.

Расходы на создание резервов снизились более чем в 2,6 раза, составив 0,4 млрд руб. против 1,0 млрд руб. годом ранее, при этом стоимость риска упала до 0,9 процента с 2 процентов годом ранее. Объем кредитного портфеля увеличился на 1,9 процента с начала 2018 г. и по состоянию на 31 марта 2018 г. составил 177,9 млрд руб.

Активы продемонстрировали прирост на 2,9 процента за квартал до 397 млрд руб. на фоне восстановления спроса на кредиты и позитивной динамики на рынке облигаций.

Корпоративный кредитный портфель увеличился на 6 млрд руб., до 99,4 млрд руб. (до резервов), розничный кредитный портфель вырос на 0,6 млрд руб. до 70,5 млрд руб. (до резервов). Кредиты государственным и общественным организациям существенно не изменились, составив 23,7 млрд руб. (до вычета резервов).

Совокупный кредитный портфель (после вычета резервов) за 1 квартал 2018 года увеличился на 1,9 процента, составив 177,9 млрд руб. При этом доля кредитного портфеля в активах составила 44,8 процента против 45,2 процента на конец 2017 г.

Доля средств клиентов в совокупных обязательствах банка составляла 89,5 процента на 31 марта 2018 г., по сравнению с 88,7 процента на 31 декабря 2017 г. и 69,8 процента на 31 марта 2017 г. Средства клиентов выросли с начала 2018 г. на 4,4 процента до 303,6 млрд рублей, в т.ч. средства юридических лиц в первом квартале выросли на 6,4 процента, а средства физических лиц за этот период увеличились на 1,1 процента.

Размер собственных средств «АК БАРС» Банка за 1 квартал 2018 г. существенно не изменился и составил 58,3 млрд руб. по состоянию на 31 марта 2018 г.