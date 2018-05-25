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На ПМЭФ-2018 реализовали первых татарстанских роботов

25 мая 2018, 14:18 , Фото: Александр Третьяков

На ПМЭФ-2018 реализовали первых татарстанских роботов Один работ заменит на производстве труд пяти человек, заявил разработчик.
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(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). На Петербургском международном экономическом форуме реализовали три татарстанских робота, сообщил ИА «Татар-информ» гендиректор ООО «Эйдос-Робототехника» Антон Сурьянинов.

Инновационную разработку будут использовать при проведении сварочных работ в производстве мебели и детских площадок.

«Один робот может заменить на производстве труд пяти человек», — отметил Сурьянинов.

Покупателями выступили представители бизнеса. Заключение контрактов ожидается этой осенью. Сумма сделок не разглашается.

Интерес к роботам проявил ряд крупных промышленных предприятий.


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