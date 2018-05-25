На ПМЭФ-2018 реализовали первых татарстанских роботов

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). На Петербургском международном экономическом форуме реализовали три татарстанских робота, сообщил ИА «Татар-информ» гендиректор ООО «Эйдос-Робототехника» Антон Сурьянинов.
Инновационную разработку будут использовать при проведении сварочных работ в производстве мебели и детских площадок.
«Один робот может заменить на производстве труд пяти человек», — отметил Сурьянинов.
Покупателями выступили представители бизнеса. Заключение контрактов ожидается этой осенью. Сумма сделок не разглашается.
Интерес к роботам проявил ряд крупных промышленных предприятий.