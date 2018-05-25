(Казань, 25 мая, «Татар-информ», Егор Никитин). Поддержка инновационных центров подготовки IT-специалистов, таких как Иннополис, является стратегической целью МТС. Об этом на полях Петербургского экономического форума рассказал президент МТС Алексей Корня.

Он отметил, что сейчас в России существует острая потребность в IT-специалистах, которая составляет порядка 500 тысяч человек. При этом в стране ежегодно выпускаются лишь около 50 тыс. таких специалистов. Такой разрыв означает, что РФ потребуется еще 10 лет для закрытия существующих на рынке потребностей. Дефицит современных специалистов — большой сдерживающий фактор для развития цифровой экономики в целом, и в МТС также чувствуют недостаток этих таких кадров.

«В этом смысле Иннополис — очень хорошее начинание, которое направлено как раз на развитие специалистов в технической области, которые будут востребованы в цифровой экономике. Этот университет выпускает специалистов достаточно высокого качества, и они уже все разбираются работодателями. Это точно один из тех ВУЗов, с которым нам необходимо работать, который нам нужно поддерживать. Мы поддерживаем его с тем, чтобы создавать будущих специалистов в этой области, которые будут там работать. Нам нужны IT-специалисты и лаборатории, где мы будем создавать наработки будущего. Это один из таких заметных проектов, которые сейчас существуют в стране», — заявил журналистам Алексей Корня.

Президент МТС подчеркнул, что поддержка университета Иннополис — не единичная акция, а целая система, которая сочетает в себе создание высококлассных, качественных специалистов и технологичных лабораторий для их дальнейшей работы.

«Поэтому это не только образовательный центр, это сочетание формирования специалистов и дальнейшее их направление на реализацию конкретных задач, достаточно интеллектуально сложных. Является ли это стратегией компании? Безусловно», — отметил Алексей Корня и добавил, что в современных условиях большинство бизнесов все больше приобретают формат софтверных компаний.