Фарид Мухаметшин вручил награды победителям проекта «ПолитЗавод»

(«Казань, 25 мая, «Татар-информ», Арсений Маврин). Награды дипломантам, лауреатам и обладателям гран-при республиканского общественно-политического проекта «ПолитЗавод» были вручены сегодня в Казанской ратуше. Церемонию награждения провели Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин и его заместитель – Римма Ратникова.

Сам проект существует уже не первый год. В обновленном формате он стартовал в 2015-году. Тогда его участниками стали около 500 человек. Этот сезон был открыт в сентябре 2017 года. Он собрал 906 заявок со всей республики. Возраст участников от 17 до 47 лет. Но подавляющее большинство – 700 – студенты вузов.

К ноябрю были завершены очные собеседования с участниками проекта и к конкурсным процедурам были допущены 200 человек. Им предстояло пройти серьезную образовательную программу под руководством опытных наставников, в числе которых первые лица Татарстана, депутаты Государственной Думы РФ от РТ, Государственного Совета республики, руководство ТРО ВПП «Единая Россия», лидеры молодежных общественных организаций, молодежного правительства республики и общественной молодежной палаты при Госсовете РТ.

В процессе конкурсных заданий, число тех, кто дошел до финала, сократилось еще в двое и сегодня в большом зале Казанской ратуше собрались ТОП-100 участников конкурса, как их назвали организаторы.

«Семь месяцев вы с нами. Казалось бы, немного, но за это время мы увидели, что вы активные, любознательные, дотошные, умеющие видеть причины проблем и искать пути их решения. Ваши незаурядные способности нам очень импонируют», – отметил Фарид Мухаметшин.

Именно он дал старт завершающему испытанию проекта – «Политическому диктанту», по результатам написания которого и предстояло определить трех лауреатов и двух обладателей гран-при.

Лауреатами стали аспирант КФУ Ляйсян Атнабаева, Всеволод Дворкин из Альметьевского района и Марат Сальмушев из Казани. Все они получили приглашение принять участие в Synergy global forum, что состоится в ноябре в Москве.

Гран-при в серьезной борьбе завоевали Олег Некошин – не смотря на молодость уже активный участник политической жизни республики – член молодежного Правительства РТ и Нина Шимина – молодая мама и успешная бизнес-вумен. Она получила приглашение войти в общественную молодежную палату при Госсовете РТ, а еще оба обладателя гран-при отправятся на стажировку в Совет Европы – в Страсбург (Франция)

«Я испытываю чувство глубокого удовлетворения от той работы, что делали и делаем. Ни одна политическая партия, во всяком случае, в Татарстане, вот так, подготовкой, связью, активизацией, поиском талантливой, творческой молодежи не занимается. Я рад, что “Единая Россия” - наша политическая партия, готовит кадры - молодых людей, к будущей большой серьезной жизни. Ваша конкурентоспособность значительно вше, чем у кого бы то ни было», - отметил Фарид Мухаметшин.

Он также подчеркнул, что республика не готова терять ни одного из участников проекта «ПолитЗавод» и каждый получит в ближайшее время предложение принять активное участие в жизни республики: в работе общественных молодежных организаций, в реализации крупных. В том числе спортивных проектов.

Кроме того, те законодательные инициативы, что появились у участников «ПолитЗавода» в ходе конкурса, уже находятся на рассмотрении экспертов, молодежного правительства и молодежной же общественной палаты РТ. И многие из них и актуальны, и тщательно продуманы, а значит, имеют высокий шанс на реализацию.



