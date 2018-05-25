Нацмузей РТ подготовил к ЧМ-2018 уникальную выставку-историю республиканского футбола

(Казань, 25 мая, «Татар-информ», Валерия Белова). Национальный музей РТ подготовил к Чемпионату мира 2018 выставку-историю татарстанского футбола через призму 60-летнего клуба «Рубин». Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала генеральный директор нацмузея Гульчачак Назипова.

«Несколько десятков экспонатов нам предоставил футбольный клуб. Это будет такая ключевая выставка, которая расскажет об истории футбола Татарстана», – отметила Гульчачак Назипова.

Гостей и жителей города во время чемпионата также ждут хоровод дружбы народов, сабантуй, татарские чаепития, футбольная ночь музеев и многое другое.

«Там будут и квест-игры, и артисты, и футболисты. Ночь будет интересна и болельщикам и жителям нашей республики. Мы хотим показать многообразие Татарстана. Мы задумали много различных мероприятий. Причём мы хотим, чтобы гости не только могли посмотреть, но и научиться чему-либо», – добавила директор Нацмузея РТ.