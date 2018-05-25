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Происшествия

Ночью на Тэцевской в Казани 20-летний парень на «ДЭУ» врезался в столб

25 мая 2018, 13:21

В результате аварии пострадала пассажирки легковушки.
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(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). Ночью на Тэцевской в Казани 20-летний парень на «ДЭУ» врезался в столб, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о ДТП на улице Тэцевской пришло на единый номер вызова экстренных служб 112 в 3:55 утра в пятницу, 25 мая.

Прибывшие к месту аварии сотрудники ПСЧ №60 обнаружили, что автомобиль «ДЭУ», под управлением 20-летнего юноши, врезался в фонарный столб. Они отключили аккумулятор у разбитого авто, что исключило возможность возгорания.

В результате ДТП сотрясение мозга получила пассажирка легковушки. Ее на карете скорой помощи доставили в ГАУЗ «ГКБ №12».


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