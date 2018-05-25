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«Нижнекамскнефтехим» построит комплекс по производству этилена за 800 млн евро

25 мая 2018, 13:20 , Фото: tatarstan.ru

«Нижнекамскнефтехим» построит комплекс по производству этилена за 800 млн евро Компания взяла кредит у пяти европейских банков.
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(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). «Нижнекамскнефтехим» открыл кредит объемом 807 млн евро на создание нового олефинового комплекса мощностью 600 тыс. тонн этилена в год. Соответствующее соглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме, сообщила пресс-служба Президента РТ.

Средства предоставит консорциум из пяти европейских банков. 

«Это составная часть большой работы, которая ведется не первый год, уже первые шаги были сделаны в прошлом году, когда было подписано соглашение с Linde AG, естественно, эти контракты требуют финансирования. Ведется партнерская работа с компанией Linde AG, работа по созданию консорциума с Deutsche Bank. Эти 800 млн евро станут основной составляющей в реализации проекта», — прокомментировал соглашение корреспонденту ИА «Татар-информ» министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов.

Документ подписали гендиректор «Нижнекамскнефтехима» Азат Бикмурзин и главный исполнительный директор Deutsche Bank в регионах Европы, Ближнего Востока и Африки Ашок Арам в присутствии Президента Татарстана Рустама Минниханова и гендиректора ОАО «ТАИФ» Альберта Шигабутдинова.

«Это позволит удвоить наши мощности. Я всех нас поздравляю с этим событием», — отметил Минниханов.


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