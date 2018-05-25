Исполком Казани прокомментировал снос ларьков, во время которого мигранты напали на полицейского

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). О сносе ларьков в Казани на Зорге, где приезжие напали на полицейского, оповещали заранее, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Исполкома Казани.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в соцсети появилось видео, на котором несколько мигрантов нападают на сотрудника полиции. Как выяснилось, полицейский вместе с сотрудниками исполкома следил за сносом нелегальных построек.

Как оказалось, прилавки, расположенные рядом со входом на станцию метро «Проспект Победы», были стихийным незаконным рынком. Городские власти вправе решать эту проблему по упрощенной схеме – без обращения в суд.

«Владельцы снесенных киосков не имели разрешения на их установку. О возможности принятия мер владельцы были заведомо предупреждены за десять дней», – рассказал ИА «Татар-информ» начальник отдела пресс-службы мэрии Казани Владимир Казанцев.

Двоих из четверых нападавших задержали – они оказались гражданами Узбекистана Возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».