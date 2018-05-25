Федерации корэш России продлили аккредитацию до 2020 года

(Казань, 25 мая, «Татар-информ», Дмитрий Киселев) 24 мая в Министерстве спорта Российской Федерации прошло очередное заседание комиссии по аккредитации общественных спортивных организаций России, под председательством заместителя министра спорта России Сергея Косилова.

Отчет о проделанной работе общероссийской общественной организации «Федерация корэш России» комиссии представляли президент федерации Джаудат Миннахметов и вице-президент федерации Равиль Ногуманов.

В процессе годового отчета так же были обсуждены основные вопросы финансирования федерации, ее взаимодействия с иностранными общественными организациями, перспективы популяризации этого вида спорта в России и мире, а так же предстоящий Чемпионат Мира по корэш.

По итогам отчета, работу Федерации корэш за предыдущий аккредитационный период комиссия в целом оценила положительно, продлив аккредитацию до 2020 года.

Нужно отметить, что корэш успешно развивается и завоевывает все больше поклонников и желающих заниматься этим видом спорта в России и за рубежом. Меньше месяца назад руководитель общественной организации татар Дагестана «Туган Тел» Эльмира Кадырова сообщила об открытии региональной Федерации татарской борьбы корэш в Дагестане.

А в конце сентября 2017 года в южнокорейском городе Чхунджу делегация Федерации курэш России приняла участие в работе 16-го генерального собрания Всемирного союза боевых искусств (WoMAU).Итогом работы делегации стало единогласное решение всех членов генерального собрания организации включить Федерацию корэш России в состав Всемирного союза боевых искусств. В соответствии с этим решением президенту Федерации курэш России Джаудату Миннахметову вручили сертификат, подтверждающий членство.

Напомним, Всероссийская общественная организация «Федерация национальной спортивной борьбы "Татарча корэш" Российской Федерации была создана в 2005 году по инициативе Всемирного конгресса татар. Первая Отчетно-выборная конференция состоялась в 2010 году. На сегодняшний день Федерация корэш России и Международная федерация борьбы на поясах курэш развивают это направление более чем в 30 регионах России, а также в Пакистане, Болгарии, Индии, Иране, Украине и Беларуси.