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Нидерланды и Австралия обвиняют РФ в крушении малазийского «Боинга» над Донбассом

25 мая 2018, 13:05

Страны убеждены, что российская сторона ответственна за развертывание установки «Бук», которой сбили самолет.
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(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). Нидерланды и Австралия обвиняют РФ в крушении малазийского «Боинга» над Донбассом, сообщает «Газета.Ru».

По данным издания, несмотря на то, что Россия отрицает свою причастность, власти Нидерландов и Австралии убеждены, что российская сторона ответственна за случившуюся катастрофу.

По их информации, именно Россия причастна к установке «Бук», которая использовалась, чтобы сбить самолет. Сейчас правительство Нидерландов намерено предпринять дальнейшие шаги, чтобы привлечь РФ к ответственности.


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