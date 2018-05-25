(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). Нидерланды и Австралия обвиняют РФ в крушении малазийского «Боинга» над Донбассом, сообщает «Газета.Ru».

По данным издания, несмотря на то, что Россия отрицает свою причастность, власти Нидерландов и Австралии убеждены, что российская сторона ответственна за случившуюся катастрофу.

По их информации, именно Россия причастна к установке «Бук», которая использовалась, чтобы сбить самолет. Сейчас правительство Нидерландов намерено предпринять дальнейшие шаги, чтобы привлечь РФ к ответственности.