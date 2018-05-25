Во время ЧМ-2018 в Казани пройдет День дружбы народов

(Казань, 25 мая, «Татар-информ», Алия Замалеева). Во время проведения чемпионата мира по футболу в Казани пройдет День дружбы народов. Об этом было заявлено на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«С Министерством культуры Татарстана прорабатывается возможность проведения в один из дней чемпионата мира по футболу Дня дружбы народов», – сказал председатель совета Молодежной Ассамблеи народов Татарстана Тимур Кадыров.

В этот день на территории фан-зоны ЧМ-2018 около центра семьи «Казань» запланирован комплекс мероприятий, где будут представлены культура и традиции всех народов, проживающих в РТ.

«Точной даты проведения Дня дружбы народов пока нет», – сказал Кадыров, отвечая на вопрос корреспондента ИА «Татар-информ».