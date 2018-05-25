Татарстанских выпускников на последнем звонке охраняли более полутора тысяч полицейских

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). В Татарстане выпускников на последнем звонке охраняли более полутора тысяч полицейских, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ.

Вчера в Татарстане для 46 тысяч республиканских школьников прозвенел последний звонок.

Более 1500 полицейских, а также бойцы Росгвардии, представители казачества, сотрудники частных охранных организаций, члены добровольных народных дружин и молодежных организаций осуществляли охрану общественного порядка во время торжественных мероприятий.

На основных праздничных гуляньях, которые прошли на Казанской набережной, безопасность выпускников обеспечивали 100 сотрудников полиции. Перед началом праздника стражи порядка проверили безопасность места проведения «последнего звонка».

Праздник для выпускников прошел без инцидентов.