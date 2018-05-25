Алекно подтвердил переход Нгапета, Спиридонова и Лихошерстова в казанский «Зенит»

(Казань, 25 мая, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Главный тренер волейбольного клуба «Зенит-Казань» Владимир Алекно подтвердило переход в команду Эрвина Нгапета, Алексея Спиридонова и Вадима Лихошерстова. Об этом Алекно сообщил на встрече с журналистами по итогам прошедшего сезона.

Четвертым доигровщиком «Зенита» будет Андрей Сурмачевский, который является воспитанником клубной структуры.

«Уже не секрет, что и Нгапет Леона заменит, о возвращении Алексея Спиридонова тоже вопрос решён. Сурмачевского возьму как молодого, который поможет нам. По центральным - по приходу Лихошерстова из "Факела" также все решено», – заявил Алекно.