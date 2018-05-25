Все новости Татарстан Россия

Общество

Голикова сообщила о возможной дате пенсионной реформы в России

25 мая 2018, 14:46

Вице-премьер России считает, что уже давно назрела необходимость в проведении изменений в системе, относящейся к пенсионной реформе и соцстрахования.
Татарстан примет участие во Всероссийском дне пенсионной грамотности
Пенсии и пособия в России в первом полугодии выплачивались без сбоев
С 1 апреля в Татарстане трудовые пенсии повысят на 6,3 процента, государственные – на 8,8
Латвийские пенсионеры судятся с государством
В Псковской области средняя пенсия вырастет до 3852 рублей

 (Казань, 25 мая, «Татар-информ»). На Петербуржском международном экономическом форуме вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила о возможной дате пенсионной реформы в России, сообщили «Известия».

«Какие-то изменения, возможно, будут приняты в 2019 году, а какие-то будут продолжены и дальше, потому что, как вы знаете, пенсионная система многопланова, там есть разные темы: тема обычных пенсий, тема пенсионного возраста, тема досрочных пенсий и так далее», — прокомментировала решение Голикова.

По ее словам, уже давно назрела необходимость в проведении изменений в системе, относящейся к пенсионной реформе и соцстрахования.

«Я ее назову не повышением пенсионного возраста, я ее назову реформой системы социального страхования, которая, на самом деле, давно назрела. Может, это громкое слово «реформа», но изменения в этой системе абсолютно очевидны», — заявила вице-премьер.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter