(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). На Петербуржском международном экономическом форуме вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила о возможной дате пенсионной реформы в России, сообщили «Известия».

«Какие-то изменения, возможно, будут приняты в 2019 году, а какие-то будут продолжены и дальше, потому что, как вы знаете, пенсионная система многопланова, там есть разные темы: тема обычных пенсий, тема пенсионного возраста, тема досрочных пенсий и так далее», — прокомментировала решение Голикова.

По ее словам, уже давно назрела необходимость в проведении изменений в системе, относящейся к пенсионной реформе и соцстрахования.

«Я ее назову не повышением пенсионного возраста, я ее назову реформой системы социального страхования, которая, на самом деле, давно назрела. Может, это громкое слово «реформа», но изменения в этой системе абсолютно очевидны», — заявила вице-премьер.