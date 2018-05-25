Когогин: Только Москва готова перейти на электробусы КАМАЗа

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). Только Москва готова перейти на электробусы производства ПАО «КАМАЗ», сообщил гендиректор компании Сергей Когогин на Петербургском международном экономическом форуме.

«Запуск электробусов включает создание инфраструктуры, подвод сетей, зарядные станции и сервисное обслуживание. Я могу сказать, что на сегодня де-факто это сделать готова только Москва», — отметил Когогин.

Пока остальные регионы только присматриваются к электрическим автобусам, в российской столице приняты все нормативные документы, согласованы точки подключения и зарядные станции. Тендер по техническим условиям в течение шести месяцев обсуждался с потенциальными участниками, рассказал гендиректор КАМАЗа.

Москва уже оформила заявку на 100 единиц КАМАЗовских электробусов. По одному автобусу продано в Ростов и Липецк. Заявки на электрические автобусы пришли также из Хабаровска, Красноярска и Санкт-Петербурга, подчеркнул Когогин.

Полный текст интервью Сергея Когогина на Петербургском международном экономическом форуме читайте на сайте sntat.ru.