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Экономика и финансы

Когогин: Только Москва готова перейти на электробусы КАМАЗа

25 мая 2018, 12:29

Пока остальные регионы присматриваются к новой технике, в российской столице создали все условия для ее запуска.
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(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). Только Москва готова перейти на электробусы производства ПАО «КАМАЗ», сообщил гендиректор компании Сергей Когогин на Петербургском международном экономическом форуме.

«Запуск электробусов включает создание инфраструктуры, подвод сетей, зарядные станции и сервисное обслуживание. Я могу сказать, что на сегодня де-факто это сделать готова только Москва», — отметил Когогин.

Пока остальные регионы только присматриваются к электрическим автобусам, в российской столице приняты все нормативные документы, согласованы точки подключения и зарядные станции. Тендер по техническим условиям в течение шести месяцев обсуждался с потенциальными участниками, рассказал гендиректор КАМАЗа. 

Москва уже оформила заявку на 100 единиц КАМАЗовских электробусов. По одному автобусу продано в Ростов и Липецк. Заявки на электрические автобусы пришли также из Хабаровска, Красноярска и Санкт-Петербурга, подчеркнул Когогин.

Полный текст интервью Сергея Когогина на Петербургском международном экономическом форуме читайте на сайте sntat.ru.


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