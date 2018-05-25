Верховный суд РТ огласил приговор участникам ОПГ «Грязь

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). Верховный суд РТ огласил приговор троим бывшим участникам ОПГ «Грязь», которых обвиняли в жестоком убийстве 21-летнего парня в 2003 году. Одного из подсудимых суд присяжных оправдал.

Дело 15-летней давности весьма неоднозначно – каждая из сторон, в процессе судебного следствия, рассказывала свою версию случившегося.

По словам матери погибшего Татьяны Мороговой, в 2003 году у её сына произошёл конфликт с членами ОПГ. После этого Геннадий перестал выходить из дома.

«Ему „забили стрелку“, на которую приехала целая толпа. Его нещадно избивали, оставили только кровавое месиво. Сначала его избили на улице, потом увезли в офис и там продолжили избивать. Мы хоронили его в закрытом гробу – никакой грим бы не помог. Я все это время добивалась справедливости, но там были замешаны полицейские. Сына избивало гораздо больше людей – не только эти трое подсудимых», – рассказала Татьяна Морогова.

На скамье подсудимых – Рамиль Абдрахманов, Марсель Мустакимов и Артем Русаков. Суд присяжных Мустакимова оправдал.

Родственники Артема Русакова считают, что его подставили. Они заявили, что он никогда не был участником ОПГ и тем более никого не убивал.

«Я считаю, что творится беспредел. Нет никаких фактов, доказательств. Все строится на показаниях бывших милиционеров, осуждённых. За столько времени не было ни допросов, ни вызовов – жил себе спокойно. Моего мужа туда засунули случайно», – подчеркнула супруга Артема Русакова Людмила Яковлева.



Суд приговорил Рамиля Абдрахманова к 13 годам, а Артема Русакова – к 17 годам. Оба будут отбывать наказание в колонии строго режима.