В Арском районе Татарстана состоялось перезахоронение бойца ВОВ

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). Останки Нурутдина Бадретдинова, уроженца деревни Мурали Арского района, возвращены на родину. Теперь он покоится в земле у деревни, из которой в 1941-году был призван на фронт. До мая этого года красноармеец числился пропавшим без вести.

Солдата 10 мая обнаружили поисковики. В засыпанной стрелковой ячейке, на Невском пятачке – в 30 метрах от дороги и всего в 100 метрах от мемориала «Рубежный камень».

«Личных вещей практически не было. Зато сохранился медальон. Он был вскрыт и прочитан, но содержал ошибки», – сообщается на сайте ДОСААФ РТ. Первоначальные запросы в архив результата не принесли. Поисковый отряд «Прометей» Арского района помог уточнить данные и найти родных воина.

Благодаря проекту «Дорога домой», останки солдата были доставлены в Татарстан. На захоронении воина присутствовали пятеро внуков героя и племянник, а также военный комиссар Арского и Атнинского районов Алмаз Бурганов, председатель правления Арской РОО «Боевое Братство» Сергей Багаутдинов, представители местного совета ветеранов ВС РФ, председатель совета Арского ДОСААФ РТ, школьники и жители деревни.

Напомним, буквально месяц назад, и тоже в Арском районе состоялось перезахоронение останков еще одного вернувшегося из небытия красноармейца – Газима Гарипова, погибшего во время боев за Севастополь в 1942-году.



