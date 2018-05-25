(Казань, 25 мая, «Татар-информ», Алия Замалеева). В преддверии чемпионата мира по футболу в Татарстан приедут известные иностранные блогеры. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил директор Дома дружбы народов Татарстана Ирек Шарипов.

Мероприятие под названием «Экспедиция иностранных блогеров» пройдет в РТ с 4 по 6 июня. «Медиаэкспедиция в рамках подготовки к чемпионату мира проводится с целью показать Россию для иностранных блогеров», – отметил председатель совета Молодежной Ассамблеи народов Татарстана Тимур Кадыров.

Отвечая на вопрос корреспондента ИА «Татар-информ», участник пресс-конференции сообщил, что в Казань приедут 10 блогеров. Какие страны они будут представлять, пока неизвестно.

По словам Кадырова, иностранным гостям за эти три дня постараются показать достопримечательности Казани, а также покажут культуру, быт и традиции народов, проживающих в республике. Для этого готовится отдельная программа. Планируется, что в первый день для блогеров организуют ознакомительную экскурсию по Казани с посещением Казанского Кремля, КФУ. В это же день гости посетят Дом дружбы народов Татарстана и встретятся с соотечественниками.

5 июня они побывают на спортивных объектах Казани (Поволжская академия физкультуры, спорта и туризма, Академия тенниса Шамиля Тарпищева, Гребной канал, стадион «Казань-Арена и др.). В последний день пребывания в Татарстане блогеры посетят Иннополис, остров-град Свияжск.