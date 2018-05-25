ОГЭ по татарскому языку сдадут 1277 девятиклассников Татарстана

(Казань, 25 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане основной государственный экзамен (ОГЭ) по татарскому языку будут сдавать 1277 девятиклассников. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал первый заместитель министра образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

Основной государственный экзамен по родным языкам пройдет в республике 26 мая. По словам первого заместителя главы Минобрнауки РТ, на эти экзамены заявилось 1467 школьников. В том числе 104 девятиклассника выбрали чувашский язык и 60 – удмуртский.

«Для школьников аудитории и материалы подготовлены. Готовность сдачи основного государственного экзамена по родным языкам равна 100 процентам», – подчеркнул Хадиуллин.

Он также отметил, что 26 мая 24 выпускника будут сдавать единый республиканский экзамен по татарскому языку.

«А 2 июня четыре девятиклассника планируют сдать экзамен по литературе. Дети сами выбрали эти экзамены, их никто не заставлял. Видим, что независимо от событий, которые происходят в стране, толкования сдачи экзаменов по родным языкам, школьники их как выбирали, так и выбирают. Они заинтересованы. И все условия для сдачи этих экзаменов созданы», – добавил первый замминистра образования и науки РТ.