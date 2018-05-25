(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). В понедельник, 28 мая, в 11.00 в ИА «Татар-информ» состоится видеомост Москва – Екатеринбург – Казань – Астрахань, посвященный инвестиционным возможностям в ЕАЭС в рамках программы приватизации государственных активов в Казахстане.



Участниками в Москве станут управляющий директор АО «Самрук-Казына» по трансформации, приватизации и реструктуризации Нурлан Рахметов, директор департамента АО «Самрук-Казына» по работе с инвесторами Жанболат Какишев, директор департамента АО «Самрук-Казына» по связям с общественностью Сергей Куянов.

В Казани, Екатеринбурге и Астрахани примут участие представители СМИ.

Казахстан занимает 35-ю позицию из 190 в рейтинге Всемирного банка Ease of Doing Business – индексе легкости ведения бизнеса, и первое место в рейтинге по индикатору «Защита миноритарных инвесторов». Комплексный план приватизации на 2016–2020 гг., утвержденный Правительством Республики Казахстан, включает в себя более 876 компаний, из них – 215 активов группы компаний «Самрук-Казына».

Почему сейчас – лучшее время для инвестирования в Казахстане? Какие условия создаются в стране для привлечения инвестиций? Какая роль отводится в этом процессе Фонду национального благосостояния «Самрук-Казына», входящему в 30-ку крупнейших суверенных фондов мира, с активами в размере порядка 70 млрд долларов США? Каким образом иностранные инвесторы могут участвовать в приватизации крупных национальных активов, работающих в сфере энергетики, нефтехимии, горнорудного сектора, транспорта и логистики?

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.

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