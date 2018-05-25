(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). В отношении должностных лиц ГУ МЧС РФ по Кемеровской области возбуждено уголовное дело, сообщил СК России на своей официальной странице в Интернете.

Начальника ГУ МЧС России по Кемеровской области Александра Мамонтова и начальника отдела надзора областного МЧС по городу Кемерово Григория Терентьева подозревают в халатности и растрате.

Как удалось выяснить следствию, начиная с 2017 года Мамонтов и Терентьев не проверяли и не планировали проверки пожарной безопасности в ТЦ «Зимняя вишня».

В ходе следствия была выявлена причастность Мамонтова к растрате более двух миллионов бюджетных средств, выделенных региональному управлению МЧС.

Александр Мамонтов задержан. В отношении Терентьева ведутся следственные действия. В ближайшее время им будут предъявлены обвинения.

