Жителей Казани проконсультируют по вопросам защиты прав несовершеннолетних

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). В Казани 1 июня пройдет День правовой помощи гражданам «Детский вопрос»,

Мероприятие при участии Уполномоченного по правам ребенка РТ и республиканских министерств и ведомств пройдет с 9.00 до 13.00 на базе Дома дружбы народов Татарстана по улице Павлюхина.

Цель данного мероприятия – оказание консультативной, правовой помощи и юридической поддержки по вопросам защиты прав и интересов несовершеннолетних.

Участие в нем примут представители отраслевых ведомств и министерств, реализующих отдельные полномочия в области прав детей, правоохранители, прокуратура, Нотариальная палата Татарстана, а также Адвокатская палата РТ.

На «Детском вопросе» будут присутствовать представители Министерства юстиции РТ, Министерства образования и науки РТ, Министерства по делам молодежи и спорту РТ, Минздрава РТ, а также Министерства труда, занятости и соцзащиты Татарстана. Планируется участие также Главного бюро медико-социальной экспертизы по республике, УФССП по РТ и другие участники.

Запись на прием не требуется. Телефон для справок: 236-61-64