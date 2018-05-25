Молодые казанские режиссеры представят театральный эскиз «Звуки»

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). 26 мая в творческом пространстве «Маяковский» молодые казанские режиссеры представят современную театральную постановку о звуках в большом городе, сообщает пресс-служба пространства «Маяквоский».



Спектакль рассчитан для зрителей старше 18 лет.



Авторы предлагают зрителям прочувствовать городскую культуру и дух времени, прислушаться к звукам, без которых нельзя представить свое обычное существование. Десять историй – один город. Бесконечные дома, дороги, офисы, парки, торговые центры, бары, главное в нем – люди.

На кастинг проекта было подано более полусотни заявок. Попробовать себя в качестве актера мог любой желающий. Участниками постановки стали жители Казани от 18 до 43 лет, в составе творческой группы есть и любители, и профессиональные актеры, драматурги, режиссеры. В эскизе принимают активное участие студенты КФУ, КазГИК, Казанского театрального училища.



Создателями некоммерческого культурного проекта стали молодые режиссеры. Дина Сафина – лауреат конкурсов «Pro/Движение-2017», «Ремарка-2018», участник лабораторий «Дни уличных искусств в Казани-2016», «Свияжск-Артель-2017», сценарист фильма «Кахексия». Мария Еске – участник лабораторий «Pro\log-2016», «Kzn\story», «Pro\движение», сценарист фильма «Кахексия».