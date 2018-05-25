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Экономика и финансы

«Нижнекамскнефтехим» заключил кредитное соглашение на 807 млн евро

25 мая 2018, 12:39

Средства пойдут на финансирование проекта по строительству нового олефинового комплекса мощностью 600 тысяч тонн этилена в год.
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(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). ПАО «Нижнекамскнефтехим» заключило с Банком Германии долгосрочное кредитное соглашение под покрытие страховым полисом Euler Hermes на сумму 807 млн евро на срок до конца 2032 года. Подписание прошло на площадке Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Средства пойдут на финансирование проекта по строительству нового олефинового комплекса мощностью 600 тысяч тонн этилена в год.

Помимо Дойче Банка в консорциум кредиторов вошли немецкие банки UniCredit Bank AG, Bayerische Landesbank, Landesbank Baden-Wurt- temberg и DZ BANK AG.

Президент Татарстана Рустам Минниханов назвал соглашение самым ярким событием ПМЭФ-2018 не только для РТ, но и для всей страны. 

Это решение позволит появиться крупнейшему производству в Нижнекамске, подчеркнул Минниханов.


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