Судебные приставы в Казани рано утром постучались в квартиры должников по алиментам

(Казань, 25 мая, «Татар-информ», Александр Елисеев). Сегодня утром судебные приставы прошлись по квартирам должников, которые не оплачивают алименты.

В первой же квартире реакцией на визит приставов стала истерика пожилой женщины – родственницы неплательщика.

«Он – сын моей снохи. Я ничего не знаю про алименты. Он здесь живет, сейчас на работе, наверное,», – сказала пожилая женщина.

После того, как приставы объявили о том, что сейчас начнут арестовывать имущество должника, пожилая женщина начала причитать, плакать и кому-то звонить.

«Она орет на меня – зачем дверь открыла? Говорит, сейчас приду и убью тебя! Как милицию вызвать?! Она же убьет меня! Только не выносите, ничего, пожалуйста! Она и так меня убивает – соседи подтвердят, а сейчас и вовсе убьет», – причитала женщина.

Соседи пенсионерки подробностями жизни в квартире должника делится не стали. Сказали лишь, что там «не все хорошо».

«Долг данного гражданина составляет 60 тысяч рублей. Он не оплачивает уже с начала этого года. Сейчас мы наложили арест на бытовую технику. Имущество остается на хранении у должника. Если в течение десяти дней он не оплатит долг, имущество может быть реализовано в счёт погашения долга», – рассказала судебный пристав-исполнитель Юлия Киряхина.

Как оказалось, долг неплательщика по алиментам на ребенка от первого брака. Сейчас мужчина женат во второй раз, у него растет ещё один ребёнок.

«Только в Ново-Савиновском районе Казани в производстве находится 680 исполнительных листов, на сумму свыше миллиона рублей. Есть, например, злостный неплательщик, который за пять лет задолжал миллион рублей», – отметила начальник отдела судебных приставов по исполнению исполнительных документов в отношении юридических лиц и по взысканию алиментных платежей Елена Валиуллова.

Всего по Татарстану за четыре месяца приставы окончили 5632 исполнительных производства по алиментам на сумму более 264 миллиона рублей.

Во второй квартире приставам дверь не открыли – неизвестно, был должник дома или нет. Арест имущества не единственный метод воздействия на должников: могут быть арестованы счета неплательщиков, наложен запрет на выезд из страны и возбуждено уголовное дело.

«Производство в отношении данного должника возбуждено еще в 2011 году. Он официально не трудоустроен, поэтому периодически перестает оплачивать долг. Сейчас задолженность составляет 750 тысяч. Мы оставили повестку, в которой указали дату и время, чтобы должник явился в отдел», – отметила судебный пристав-исполнитель Гулия Трефилова.

По состоянию на 24 мая в отношении должников по алиментам в Татарстане возбуждено 376 уголовных дел.