Экзаменами по иностранным языкам открылся основной этап ОГЭ в Татарстане

(Казань, 25 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня в Татарстане экзаменами по иностранным языкам открылся основной этап ОГЭ, который продлится до 29 июня. В них приняли участие более 2,5 тыс. выпускников девятых классов.

К сдаче основных государственных экзаменов по разным предметам допущено около 37 тыс. девятиклассников республики, из них 25 и 26 мая проверку на знание иностранных языков пройдут около 4 тыс. школьников.

«Сегодня начинается основной этап государственной итоговой аттестации. До этого прошел досрочный этап для определенной категории детей, выпускников прошлых лет», – отметил в беседе с журналистами в казанской школе № 39 первый заместитель министра образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

По его словам, большинство школьников выбрали экзамен по английскому языку, более 80 девятиклассников – немецкий и 23 человека – французский. Собеседник представителей СМИ подчеркнул, что количество выпускников, которые выбирают экзамены по иностранным языкам, с каждым годом увеличивается.

«Сегодня открылись 44 пункта проведения экзаменов, завтра будут работать 25 ППЭ. К итоговой аттестации школьники, руководители, пункты проведения ОГЭ были заранее подготовлены. Мы провели пять апробаций, хотя они больше касаются одиннадцатиклассников. Все вопросы были решены. Для девятиклассников подготовлены 1655 аудиторий, они работают в режиме оффлайн. Руководители пунктов проведения экзаменов пошли организационные обучения и до сих пор проходят. Также была проведена психологическая подготовка детей, этим занимались администрация школ и сами учителя, психолого-педагогические службы в районах и городах. К экзаменам школьники готовы, потому что весь год он проходили промежуточную аттестацию», – рассказал Хадиуллин.

Он заметил, что в этом году серьезных изменений в контроль-измерительных материалах по иностранным языкам не произошло, хотя они постоянно совершенствуются.

Впервые в этом году на каждом экзамене ЕГЭ будет применяться технология печати контрольных измерительных материалов в аудиториях пункта проведения экзаменов и перевод бланков ответов участников в электронный вид. В процедуре проведения ОГЭ такое новшество не введено.

Как проходит ОГЭ и организован контроль на экзамене журналисты смогли оценить в школе №39. Девятиклассников допустили в аудитории через рамку металлоискателя и при предъявлении паспорта. Они заполнили необходимые бланки и выслушали инструктаж организаторов. Школьников предупредили, что на экзамене запрещено иметь средства связи, фотографировать материалы, пользоваться справочниками, разговаривать, вставать с места и так далее.

На сдачу экзамена по иностранным языкам выделено 2 часа 15 минут. Из них два часа отводится на письменную часть, а 15 минут – на устную (говорение).