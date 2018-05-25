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Общество

Горячее водоснабжение в Елабуге восстановится со следующей недели

25 мая 2018, 12:31

В течение двух недель в городе проходили гидравлические испытания в сетях.
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(Елабуга, 25 мая, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабуге завершаются гидравлические испытания в теплосетях города. Двухнедельные работы начались сразу после завершения в городе  отопительного сезона.

В течение этого времени в 92 процентах многоквартирных домов города отсутствовала горячая вода.

Подача горячей воды в квартиры елабужан возобновиться 28 мая. Об этом сегодня сообщил директор предприятия тепловых сетей Елабуги Андрей Дементьев. По его словам, в процессе гидравлических испытаний было обнаружено 23 порыва, из которых пять произошли на магистральных тепловых сетях.

Сегодня центральная котельная города обслуживает 92 процента жилого фонда города. Также в Елабуге работают четыре малые котельные, плановые ремонтные работы в них будут проводиться в течение лета.

 


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