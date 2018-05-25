Восемь женщин обвинили 80-летнего Моргана Фримена в изнасилованиях

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). В Голливуде разгорелся очередной сексуальный скандал с участием 80-детнего актера Моргана Фримена. Восемь женщин обвинили его в харассменте, передает ТАСС.

Как оказалось, Фримен позволял себе неподобающее поведение в течение всей актерской карьеры.

В ходе проведенного журналистами CNN расследования выяснилось, что восемь женщин стали жертвами актера, еще восемь предстали в качестве свидетельниц. Журналистка Хлоя Мелас согласилась рассекретить свое имя и рассказала, что актер неоднократно дотрагивался до нее без разрешения, а однажды решил приподнять ее юбку и спросить надела ли она нижнее белье.

На пресс-конференции Мелас брала у Фримена интервью, во время которого он «взял ее за руку, несколько раз повторил что-то вроде: «Хотел бы я быть там», а также заявил ей, что «она созрела». На тот момент женщина была беременна.

Другая женщина, работавшая над картиной «Иллюзия обмана», сказала, что Фримен регулярно комментировал ее внешность, а вся съемочная группа знала, что в присутствии актера нельзя носить ничего облегающего.

Ранее сообщалось, что в прошлом октябре появилась информация, что Харви Вайнштейн на протяжении многих лет вводил в заблуждение актрис, обещая им продвижение по карьерной лестнице, за что требовал вступать с ним в интимную связь. Среди его жертв известные звезды Голливуда – актрисы Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли, Розана Аркетт, Жюдит Годреш, Кэтрин Кэндалл, Сальма Хайек. А Азия Ардженто, Ума Турман и Лусия Эванс обвинили продюсера в изнасиловании.