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Экономика и финансы

Минсвязи РТ и Cisco подписали соглашение о сотрудничестве в ИТ-образовании

25 мая 2018, 12:19

Стороны будут сотрудничать в области сетевых технологий, кибербезопасности и интернета вещей.
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(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). Министерство информатизации и связи РТ и компания Cisco Solutions LLC подписали соглашение о сотрудничество в развитии ИТ-образования в Татарстане. Соответствующая информация размещена на сайте Минсвязи Татарстана.

Договор подписан в рамках Петербургского международного экономического форума. В его подписании приняли участие министр информатизации и связи Татарстана Роман Шайхутдинов и вице-президент компании Cisco в России и странах СНГ Джонатан Спарроу.

В рамках данного соглашения стороны будут сотрудничать в области сетевых технологий, информационной безопасности и интернета вещей с применением ресурсов сетевой академии Cisco.

Договор также предусматривает сотрудничество в поддержке и развитии движения WorldSkills в Татарстане по компетенциям, связанным с сетевыми технологиями и кибербезопасностью, а также в подготовке и проведении международного чемпионата WorldSkills в Казани в 2019.


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