Все новости Татарстан Россия

Политика

Кудрин считает, что новое российское правительство похоже на готовящегося к прыжку тигра

25 мая 2018, 11:22

Президент России подписал майские указы в составе нового правительства.
ФСБ получила право изымать земельные участки для госнужд
Владимир Путин присвоил прокурору Татарстана Илдусу Нафикову классный чин
Путин подписал Указ о денежном поощрении лучших учителей Крыма и Севастополя
Путин поручил до 4 сентября создать комиссию по ликвидации последствий паводка на Дальнем Востоке
Работники прокуратуры отметили профессиональный праздник

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). Руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин сравнил новое российское правительство с тигром, готовящимся к прыжку, сообщает «RT на русском».

По его словам, в майском указе Владимира Путина стоят очень амбициозные задачи, и кабмин «выжидает, как на них отретить».

Кудрин заявил, что правительство – это тигр, который готовится к прыжку. Он отметил, что в ближайшее время станут известны те самые «прорывные и достаточно продвинутые реформы».

Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал ряд поручений, связанных с реализацией майского указа. Президент России подписал указы в составе нового правительства.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter