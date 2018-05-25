Кудрин считает, что новое российское правительство похоже на готовящегося к прыжку тигра

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). Руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин сравнил новое российское правительство с тигром, готовящимся к прыжку, сообщает «RT на русском».

По его словам, в майском указе Владимира Путина стоят очень амбициозные задачи, и кабмин «выжидает, как на них отретить».

Кудрин заявил, что правительство – это тигр, который готовится к прыжку. Он отметил, что в ближайшее время станут известны те самые «прорывные и достаточно продвинутые реформы».

Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал ряд поручений, связанных с реализацией майского указа. Президент России подписал указы в составе нового правительства.