Íàðêîäèñïàíñåð îáúÿñíèë âûäà÷ó âèíîâíèêó ãèáåëè êàçàíñêîãî èíñïåêòîðà ÄÏÑ ôèêòèâíîé ñïðàâêè

(Êàçàíü, 25 ìàÿ, «Òàòàð-èíôîðì»). Ðåñïóáëèêàíñêèé íàðêîäèñïàíñåð ïðîêîììåíòèðîâàë ÈÀ «Òàòàð-èíôîðì» èíôîðìàöèþ ïðîêóðàòóðû ÐÒ î òîì, ÷òî âèíîâíèê ÄÒÏ, â êîòîðîì ïîãèá êàçàíñêèé èíñïåêòîð ÄÏÑ, äâà ãîäà íàçàä îáìàíóë ñóä ïðè ïîìîùè ôèêòèâíîé ñïðàâêè ìåäèêîâ ÐÍÄ.
Ðàíåå ÈÀ «Òàòàð-èíôîðì» ñîîáùàëî, ÷òî íî÷üþ 27 àïðåëÿ 31-ëåòíèé Àðòóð Ñàòðóòäèíîâ, óõîäÿ îò ïîãîíè, â Êàçàíè ñïðîâîöèðîâàë ñåðüåçíîå ÄÒÏ, â êîòîðîì ïîãèá èíñïåêòîð ÃÈÁÄÄ. Íà ïåðåêðåñòêå óëèö Äåêàáðèñòîâ è Âîëãîãðàäñêîé «ÁÌÂ» Ñàòðóòäèíîâà, ïðîëåòåâ íà êðàñíûé, âðåçàëîñü â àâòîìîáèëü ýêèïàæà ÄÏÑ, êîòîðûé îñòàíîâèëñÿ çà íåñêîëüêî ñåêóíä äî ýòîãî.
42-ëåòíèé èíñïåêòîð ÄÏÑ Þðèé Ìàòðåíèí ñêîí÷àëñÿ îò ïîëó÷åííûõ òðàâì. Àðòóð Ñàòðóòäèíîâ áûë çàäåðæàí ïîëèöåéñêèìè, ñóä àðåñòîâàë åãî íà âðåìÿ ñëåäñòâèÿ.
Ïîçæå èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè ñòàðøåãî ïîìîùíèêà ïðîêóðîðà ÐÒ Ðóñëàí Áàðèåâ ñîîáùèë àãåíòñòâó, ÷òî â 2016 ãîäó, êîãäà Ñàòðóòäèíîâ ïðèâëåêàëñÿ ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè ïî ñòàòüå «Íåçàêîííûå ïðîèçâîäñòâî, ñáûò èëè ïåðåñûëêà íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ», ïî çàïðîñó ñëåäîâàòåëÿ, Ðåñïóáëèêàíñêèé íàðêîëîãè÷åñêèé äèñïàíñåð ïðåäîñòàâèë ñóäó ñïðàâêó î òîì, ÷òî îí íå ñîñòîèò íà ó÷åòå. Ïî ìíåíèþ ïðîêóðàòóðû ÐÒ, ýòîò ôàêò ïîçâîëèë Ñàòðóòäèíîâó ïîëó÷èòü áîëåå ìÿãêîå íàêàçàíèå – óñëîâíûé ñðîê. Ñàì Ñàòðóòäèíîâ ñïðàâêó â ñóä íå ïðèíîñèë, íî âèäåë åå â ìàòåðèàëàõ äåëà.
Ìåæäó òåì, ïî èíôîðìàöèè çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ÐÍÄ Ñòåïàíà Êðèíèöêîãî, Ñàòðóòäèíîâ áûë ïîñòàâëåí íà ó÷åò â 2008 ãîäó, êîãäà áûë óñòàíîâëåí ôàêò óïîòðåáëåíèÿ èì êàííàáèîèäîâ. Â òå÷åíèå ãîäà ïîñëå ýòîãî çà íàðêîëîãè÷åñêîé ïîìîùüþ îí íå îáðàùàëñÿ, â ñâÿçè ñ ÷åì ñîãëàñíî ïðèêàçó Ìèíçäðàâà ÑÑÑÐ «Î ñðîêàõ íàáëþäåíèÿ áîëüíûõ àëêîãîëèçìîì, íàðêîìàíèåé è òîêñèêîìàíèåé» áûë ñíÿò ñ ó÷åòà.
Â 2011 ãîäó Ñàòðóòäèíîâ îáðàòèëñÿ â ÐÍÄ ïî ïîâîäó ïðîõîæäåíèÿ ìåäîñìîòðà äëÿ äîïóñêà ê ïîëó÷åíèþ âîäèòåëüñêèõ ïðàâ. Òàêàÿ ñïðàâêà åìó áûëà âûäàíà, òàê êàê íà ó÷åòå ê òîìó ìîìåíòó îí íå ñòîÿë.
Â òî æå âðåìÿ ìåäèêè ïðåäóïðåäèëè Ñàòðóòäèíîâà î íåîáõîäèìîñòè íàáëþäåíèÿ ó íàðêîëîãà. Ñîîòâåòñòâóþùóþ çàïèñü ìóæ÷èíà ñâîåé ðóêîé ñäåëàë â àìáóëàòîðíîé êàðòå. Îäíàêî îò íàáëþäåíèÿ â ïîñëåäñòâèè îí óêëîíÿëñÿ.
29 äåêàáðÿ 2014 ãîäà ïîðÿäîê áûë èçìåíåí è â ñèëó âñòóïèëî íîâîå ïîñòàíîâëåíèå î ïåðå÷íå ìåäèöèíñêèõ ïðîòèâîïîêàçàíèé ê óïðàâëåíèþ òðàíñïîðòíûìè ñðåäñòâàìè.
Â îêòÿáðå 2015 ãîäà â îòâåòå íà çàïðîñ ñëåäîâàòåëÿ ñîòðóäíèê íàðêîäèñïàíñåðà ïðåäîñòàâèë íåäîñòîâåðíûå ñâåäåíèÿ î òîì, ÷òî ïîäñóäèìûé Ñàòðóòäèíîâ íå ñîñòîèò íà ó÷åòå.
Ýòîò ôàêò áûë ïðèçíàí Ðåñïóáëèêàíñêèì íàðêîäèñïàíñåðîì, â îòíîøåíèè äîëæíîñòíûõ ëèö ÐÍÄ áûëà ïðîâåäåíà ñëóæåáíàÿ ïðîâåðêà. Ãëàâíûé âðà÷ äèñïàíñåðà îòñòðàíèë ñîòðóäíèêà, âûäàâøåãî ñïðàâêó, îò ðàáîòû.
Îòìå÷àåòñÿ, ÷òî â ïðîöåññå ñëåäñòâèÿ ïî äåëó î íàðêîòèêàõ Ñàòðóòäèíîâó áûëà ïðîâåäåíà ñóäåáíî-ïñèõèàòðè÷åñêàÿ ýêñïåðòèçà, êîòîðàÿ óñòàíîâèëà åìó äèàãíîç è íàçíà÷èëà ëå÷åíèå. Ðåçóëüòàòû ýòîé ýêñïåðòèçû, ïî ìíåíèþ ðóêîâîäñòâà ÐÍÄ, äîëæíû áûëè ñòàòü áîëåå âåñêèì îñíîâàíèåì äëÿ ñóäà ïðè âûíåñåíèè ïðèãîâîðà.