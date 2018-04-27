Âñå íîâîñòè Òàòàðñòàí Ðîññèÿ

Ïðîèñøåñòâèÿ

Íàðêîäèñïàíñåð îáúÿñíèë âûäà÷ó âèíîâíèêó ãèáåëè êàçàíñêîãî èíñïåêòîðà ÄÏÑ ôèêòèâíîé ñïðàâêè

25 ìàÿ 2018, 11:17 , Ôîòî: ñîöñåòè

Íàðêîäèñïàíñåð îáúÿñíèë âûäà÷ó âèíîâíèêó ãèáåëè êàçàíñêîãî èíñïåêòîðà ÄÏÑ ôèêòèâíîé ñïðàâêè Ñîòðóäíèêà, âûäàâøåãî ñïðàâêó, ãëàâíûé âðà÷ ðåñïóáëèêàíñêîãî íàðêîäèñïàíñåðà îòñòðàíèë îò ðàáîòû.

(Êàçàíü, 25 ìàÿ, «Òàòàð-èíôîðì»). Ðåñïóáëèêàíñêèé íàðêîäèñïàíñåð ïðîêîììåíòèðîâàë ÈÀ «Òàòàð-èíôîðì» èíôîðìàöèþ ïðîêóðàòóðû ÐÒ î òîì, ÷òî âèíîâíèê ÄÒÏ, â êîòîðîì ïîãèá êàçàíñêèé èíñïåêòîð ÄÏÑ, äâà ãîäà íàçàä îáìàíóë ñóä ïðè ïîìîùè ôèêòèâíîé ñïðàâêè ìåäèêîâ ÐÍÄ.

Ðàíåå ÈÀ «Òàòàð-èíôîðì» ñîîáùàëî, ÷òî íî÷üþ 27 àïðåëÿ 31-ëåòíèé Àðòóð Ñàòðóòäèíîâ, óõîäÿ îò ïîãîíè, â Êàçàíè ñïðîâîöèðîâàë ñåðüåçíîå ÄÒÏ, â êîòîðîì ïîãèá èíñïåêòîð ÃÈÁÄÄ. Íà ïåðåêðåñòêå óëèö Äåêàáðèñòîâ è Âîëãîãðàäñêîé «ÁÌÂ» Ñàòðóòäèíîâà, ïðîëåòåâ íà êðàñíûé, âðåçàëîñü â àâòîìîáèëü ýêèïàæà ÄÏÑ, êîòîðûé îñòàíîâèëñÿ çà íåñêîëüêî ñåêóíä äî ýòîãî.

ÐŸÐ¾Ð³Ð¸Ð±ÑˆÐµÐ³Ð¾ Ð² ÐšÐ°Ð·Ð°Ð½Ð¸ Ð¿Ñ€Ð¸ Ð¸ÑÐ¿Ð¾Ð»Ð½ÐµÐ½Ð¸Ð¸ ÑÐ»ÑƒÐ¶ÐµÐ±Ð½Ñ‹Ñ… Ð¾Ð±ÑÐ·Ð°Ð½Ð½Ð¾ÑÑ‚ÐµÐ¹ Ð¸Ð½ÑÐ¿ÐµÐºÑ‚Ð¾Ñ€Ð° Ð”ÐŸÐ¡ Ð¿Ð¾Ñ…Ð¾Ñ€Ð¾Ð½ÑÑ‚ ÑÐµÐ³Ð¾Ð´Ð½Ñ

42-ëåòíèé èíñïåêòîð ÄÏÑ Þðèé Ìàòðåíèí ñêîí÷àëñÿ îò ïîëó÷åííûõ òðàâì. Àðòóð Ñàòðóòäèíîâ áûë çàäåðæàí ïîëèöåéñêèìè, ñóä àðåñòîâàë åãî íà âðåìÿ ñëåäñòâèÿ.

Ïîçæå èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè ñòàðøåãî ïîìîùíèêà ïðîêóðîðà ÐÒ Ðóñëàí Áàðèåâ ñîîáùèë àãåíòñòâó, ÷òî â 2016 ãîäó, êîãäà Ñàòðóòäèíîâ ïðèâëåêàëñÿ ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè ïî ñòàòüå «Íåçàêîííûå ïðîèçâîäñòâî, ñáûò èëè ïåðåñûëêà íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ», ïî çàïðîñó ñëåäîâàòåëÿ, Ðåñïóáëèêàíñêèé íàðêîëîãè÷åñêèé äèñïàíñåð ïðåäîñòàâèë ñóäó ñïðàâêó î òîì, ÷òî îí íå ñîñòîèò íà ó÷åòå. Ïî ìíåíèþ ïðîêóðàòóðû ÐÒ, ýòîò ôàêò ïîçâîëèë Ñàòðóòäèíîâó ïîëó÷èòü áîëåå ìÿãêîå íàêàçàíèå – óñëîâíûé ñðîê. Ñàì Ñàòðóòäèíîâ ñïðàâêó â ñóä íå ïðèíîñèë, íî âèäåë åå â ìàòåðèàëàõ äåëà.

ÃÅ¸ÃÂ¾Ã‘ÂÃÂ²ÃÂ¸ÃÂ»ÃÂ¸Ã‘ÂÃ‘Å’ Ã‘â€žÃÂ¾Ã‘â€šÃÂ¾ÃÂ³Ã‘â‚¬ÃÂ°Ã‘â€žÃÂ¸ÃÂ¸ ÃÂ²ÃÂ¸ÃÂ½ÃÂ¾ÃÂ²ÃÂ½ÃÂ¸ÃÂºÃÂ° Ãâ€ÃÂ¢ÃÅ¸ ÃÂ² ÃÅ¡ÃÂ°ÃÂ·ÃÂ°ÃÂ½ÃÂ¸, ÃÂ² ÃÂºÃÂ¾Ã‘â€šÃÂ¾Ã‘â‚¬ÃÂ¾ÃÂ¼ ÃÂ¿ÃÂ¾ÃÂ³ÃÂ¸ÃÂ± ÃÂ¸ÃÂ½Ã‘ÂÃÂ¿ÃÂµÃÂºÃ‘â€šÃÂ¾Ã‘â‚¬ Ãâ€œÃÂ˜Ãâ€˜Ãâ€Ãâ€

Ìåæäó òåì, ïî èíôîðìàöèè çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ÐÍÄ Ñòåïàíà Êðèíèöêîãî, Ñàòðóòäèíîâ áûë ïîñòàâëåí íà ó÷åò â 2008 ãîäó, êîãäà áûë óñòàíîâëåí ôàêò óïîòðåáëåíèÿ èì êàííàáèîèäîâ. Â òå÷åíèå ãîäà ïîñëå ýòîãî çà íàðêîëîãè÷åñêîé ïîìîùüþ îí íå îáðàùàëñÿ, â ñâÿçè ñ ÷åì ñîãëàñíî ïðèêàçó Ìèíçäðàâà ÑÑÑÐ «Î ñðîêàõ íàáëþäåíèÿ áîëüíûõ àëêîãîëèçìîì, íàðêîìàíèåé è òîêñèêîìàíèåé» áûë ñíÿò ñ ó÷åòà.

Â 2011 ãîäó Ñàòðóòäèíîâ îáðàòèëñÿ â ÐÍÄ ïî ïîâîäó ïðîõîæäåíèÿ ìåäîñìîòðà äëÿ äîïóñêà ê ïîëó÷åíèþ âîäèòåëüñêèõ ïðàâ. Òàêàÿ ñïðàâêà åìó áûëà âûäàíà, òàê êàê íà ó÷åòå ê òîìó ìîìåíòó îí íå ñòîÿë.

Â òî æå âðåìÿ ìåäèêè ïðåäóïðåäèëè Ñàòðóòäèíîâà î íåîáõîäèìîñòè íàáëþäåíèÿ ó íàðêîëîãà. Ñîîòâåòñòâóþùóþ çàïèñü ìóæ÷èíà ñâîåé ðóêîé ñäåëàë â àìáóëàòîðíîé êàðòå. Îäíàêî îò íàáëþäåíèÿ â ïîñëåäñòâèè îí óêëîíÿëñÿ.

29 äåêàáðÿ 2014 ãîäà ïîðÿäîê áûë èçìåíåí è â ñèëó âñòóïèëî íîâîå ïîñòàíîâëåíèå î ïåðå÷íå ìåäèöèíñêèõ ïðîòèâîïîêàçàíèé ê óïðàâëåíèþ òðàíñïîðòíûìè ñðåäñòâàìè.

Ð’Ð¸Ð½Ð¾Ð²Ð½Ð¸Ðº Ð³Ð¸Ð±ÐµÐ»Ð¸ ÐºÐ°Ð·Ð°Ð½ÑÐºÐ¾Ð³Ð¾ Ð¸Ð½ÑÐ¿ÐµÐºÑ‚Ð¾Ñ€Ð° Ð”ÐŸÐ¡ Ð² 2016 Ð³Ð¾Ð´Ñƒ Ð¾Ð±Ð¼Ð°Ð½ÑƒÐ» ÑÑƒÐ´ Ð¿Ñ€Ð¸ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‰Ð¸ Ñ„Ð¸ÐºÑ‚Ð¸Ð²Ð½Ð¾Ð¹ ÑÐ¿Ñ€Ð°Ð²ÐºÐ¸ Ð ÐÐ”

Â îêòÿáðå 2015 ãîäà â îòâåòå íà çàïðîñ ñëåäîâàòåëÿ ñîòðóäíèê íàðêîäèñïàíñåðà ïðåäîñòàâèë íåäîñòîâåðíûå ñâåäåíèÿ î òîì, ÷òî ïîäñóäèìûé Ñàòðóòäèíîâ íå ñîñòîèò íà ó÷åòå.

Ýòîò ôàêò áûë ïðèçíàí Ðåñïóáëèêàíñêèì íàðêîäèñïàíñåðîì, â îòíîøåíèè äîëæíîñòíûõ ëèö ÐÍÄ áûëà ïðîâåäåíà ñëóæåáíàÿ ïðîâåðêà. Ãëàâíûé âðà÷ äèñïàíñåðà îòñòðàíèë ñîòðóäíèêà, âûäàâøåãî ñïðàâêó, îò ðàáîòû.

Îòìå÷àåòñÿ, ÷òî â ïðîöåññå ñëåäñòâèÿ ïî äåëó î íàðêîòèêàõ Ñàòðóòäèíîâó áûëà ïðîâåäåíà ñóäåáíî-ïñèõèàòðè÷åñêàÿ ýêñïåðòèçà, êîòîðàÿ óñòàíîâèëà åìó äèàãíîç è íàçíà÷èëà ëå÷åíèå. Ðåçóëüòàòû ýòîé ýêñïåðòèçû, ïî ìíåíèþ ðóêîâîäñòâà ÐÍÄ, äîëæíû áûëè ñòàòü áîëåå âåñêèì îñíîâàíèåì äëÿ ñóäà ïðè âûíåñåíèè ïðèãîâîðà.

 


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