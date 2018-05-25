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Экономика и финансы

Татарстан вошел в тройку лидеров России по состоянию инвестиционного климата

25 мая 2018, 13:15

Основными показателями, которые позволили РТ удержаться в тройке лидеров, стали быстрая процедура регистрации предприятий и прав собственности.
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(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). Татарстан вошел в тройку лидеров России по состоянию инвестиционного климата, сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ.

На первом месте в рейтинге оказалась Тюменская область, «серебро» получила Москва.

Отмечается, что основными показателями, которые позволили республике удержаться в тройке лидеров, стали быстрая и упрощенная процедура регистрации предприятий и прав собственности.

По итогам 2017 года доля услуг по госрегистрации прав на недвижимость, предоставленных через многофункциональные центры РТ, составила 98,6 процента, что значительно выше показателя в среднем по стране.

Самым основным и значимым показателем для региона стало снижение административного давления на предпринимателей, подчеркивается в сообщении. Упоминается, что портал «Проверенный бизнес» — ресурс о проверках малого бизнеса, который создали для содействия реформы контрольно-надзорной деятельности в России. 

На портале размещены памятки об около 300 типовых нарушениях, которые выявляют надзорщики в РТ. Ресурс востребован и за пределами республики — около 2/3 всех посещений сайта — из других регионов страны.


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