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Экономика и финансы

Казань обновила половину автобусного парка

25 мая 2018, 11:02

Автотранспортные предприятия города заменят 351 из 748 старых автобусов на более современные.
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(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). За три года автотранспортные предприятия Казани обновили 45 процентов автобусного парка.

«С учетом приобретенных в 2016 году 108 современных автобусов "МАЗ" автобусный парк Казани обновится на 45 процентов — будет заменен 351 автобус из 784. Таким образом, подвижной состав в городе с учетом последних поступлений будет одним из самых новых в стране», — сообщила мэрия столицы Татарстана.

Сегодня автотранспортные предприятия города получили новую партию из 94 современных автобусов МАЗ 203 производства Минского автомобильного завода. Всего в этом году на улицах города появится 139 дизельных автобусов данного производителя, которые заменят автобусы 2007 — 2010 года выпуска.

Кроме того, в Казани появятся 104 автобуса на газомоторном топливе.


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