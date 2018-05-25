Казань обновила половину автобусного парка

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). За три года автотранспортные предприятия Казани обновили 45 процентов автобусного парка.

«С учетом приобретенных в 2016 году 108 современных автобусов "МАЗ" автобусный парк Казани обновится на 45 процентов — будет заменен 351 автобус из 784. Таким образом, подвижной состав в городе с учетом последних поступлений будет одним из самых новых в стране», — сообщила мэрия столицы Татарстана.

Сегодня автотранспортные предприятия города получили новую партию из 94 современных автобусов МАЗ 203 производства Минского автомобильного завода. Всего в этом году на улицах города появится 139 дизельных автобусов данного производителя, которые заменят автобусы 2007 — 2010 года выпуска.

Кроме того, в Казани появятся 104 автобуса на газомоторном топливе.