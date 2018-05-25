У хабаровского банка «Уссури» отозвали лицензию

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). Банк России отозвал лицензию у хабаровского банка «Уссури», сообщается на сайте регулятора.

Действия руководства кредитной организации привели к образованию на ее балансе имущества, учтенного по завышенной стоимости, отмечают в ЦБ РФ. Надзорный орган выявил существенное снижение размера собственных средств банка и наличие в его деятельности основания для осуществления мер по предупреждению банкротства. В итоге это создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков.

Кроме того, банк «Уссури» проводил «схемные» сделки с проблемной ссудной задолженностью, которые были направлены на искусственное поддержание необходимого уровня капитала и формальное соблюдение пруденциальных норм деятельности, отмечается в сообщении.

По величине активов, согласно данным ЦБ, банк занимал 275-е место в банковской системе России.