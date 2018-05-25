(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). Банк России отозвал лицензию у ярославского банка «О.К. Банк». По мнению регулятора, на балансе кредитной организации образовался значительный объем активов сомнительного характера. Об этом сообщается на сайте ЦБ РФ.

Отмечается, что в мае этого года ПАО «О.К. Банк» проводило сделки с ценными бумагами с целью вывода значительной части ликвидных активов, что ущемляло интересы кредиторов и вкладчиков.

Кроме того, руководство «О.К. Банка» уклонялось от исполнения требований об адекватной оценке принимаемых рисков, считают в ЦБ РФ.

Согласно данным отчетности, банк занимал 200 место в банковской системе России.