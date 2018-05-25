Все новости Татарстан Россия

Экономика и финансы

Банк России отозвал лицензию у ярославского банка «О.К. Банк»

25 мая 2018, 11:29

По мнению ЦБ РФ, на балансе банка образовался значительный объем активов сомнительного характера.
Банк России отозвал лицензии у четырех московских банков
Банк России отозвал лицензии у «Мострансбанка» и «Эл банка»
Центробанк отозвал лицензии у трех банков
ЦБ РФ отозвал лицензии у «Самарского ипотечно-земельного банка» и московского банка «Балтика»
Банк России отозвал лицензии у двух московских и одного череповецкого банков

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). Банк России отозвал лицензию у ярославского банка «О.К. Банк». По мнению регулятора, на балансе кредитной организации образовался значительный объем активов сомнительного характера. Об этом сообщается на сайте ЦБ РФ.

Отмечается, что в мае этого года ПАО «О.К. Банк» проводило сделки с ценными бумагами с целью вывода значительной части ликвидных активов, что ущемляло интересы кредиторов и вкладчиков. 

Кроме того, руководство «О.К. Банка» уклонялось от исполнения требований об адекватной оценке принимаемых рисков, считают в ЦБ РФ.

Согласно данным отчетности, банк занимал 200 место в банковской системе России.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter