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МАЗ передал Казани новую партию из 94 автобусов

25 мая 2018, 10:39 , Фото: Михаил Захаров

МАЗ передал Казани новую партию из 94 автобусов В этом году автопарк города пополнится 139 дизельными автобусами белорусского производства.
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(Казань, 25 мая, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Минский автомобильный завод передал Казани 94 новых автобуса МАЗ 203. 

Торжественная церемония передачи транспортных средств белорусского производства прошла сегодня в Казани. На площади Тысячелетия были выставлены 94 новых автобуса, всего же в этом году в Казани появится 139 автобусов фирменного для столицы Татарстана красного цвета. 

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Символический ключ от новой партии общественного транспорта мэру Казани Ильсуру Метшину передал руководитель отделения посольства Республики Беларусь в РФ в Казани Олег Исаев.

Новую партию автобусов приобрели МУП «ПАТП-2», МУП «ПАТП-4», ООО «КПАТП-9» и ООО «УМ-4». Данные перевозчики обслуживают 80 процентов городских маршрутов и перевозят 154 млн пассажиров в год. Автобусы уже вышли на свои маршруты.

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Казань приобрела технику в лизинг с учетом программы субсидирования, которая с 2009 года действует на продукцию белорусских производителей, рассказал замкоммерческого директора по реализации пассажирской техники Минского автомобильного завода Андрей Чумак.

Транспортные средства работают на дизельном топливе и соответствуют стандартам экологичности Евро-5. 

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Низкопольные автобусы приспособлены для перевозки маломобильных пассажиров. Средняя дверь оборудована аппарелью для въезда и выезда колясок.

Во время чемпионата мира по футболу пассажирская техника будет перевозить болельщиков, а после мундиаля будет использоваться на городских и пригородных маршрутах.


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