В Татарстане впервые обучат предпринимательству женщин в декретном отпуске

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). Министерство экономики РТ и НО «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан» разработали проект «Мама-предприниматель» для женщин в декретном отпуске, матерей несовершеннолетних детей, а также женщин, которые находятся на учете в службе занятости. Об этом сообщается на портале ведомства.

Отмечается, что обучение будет бесплатным. В течение пяти дней участницы будут погружаться в деловую среду, разрабатывать бизнес-проекты с поддержкой наставников. По окончании курса пройдет конкурс, победительница которого получает грант в размере 200 тысяч рублей на запуск своего бизнеса. Члены жюри оценят экономическую обоснованность, оригинальность и социальную значимость проектов.

Тренинги пройдут с 9 по 13 июля 2018 года, занятия будут проходить в Доме предпринимателя. Записаться и узнать подробную информацию можно по телефону горячей линии (843) 524 90 90.