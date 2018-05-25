В новом кинозале Казани состоится благотворительный праздник «Кинолучик»

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). 1 июня в Международный день защиты детей в Культурно-досуговом комплексе им. В.И. Ленина состоится открытие кинозала. К открытию приурочен благотворительный праздник «Кинолучик», сообщает пресс-служба КДК им.В.И.Ленина.



В рамках благотворительного праздника для юных гостей и их родителей состоятся мастер-классы, аквагрим и мероприятия с участием с аниматоров. В финале мероприятия состоится кинопоказ анимационной ленты «Необыкновенное путешествие Серафимы» режисера Сергея Антонова. Кинопоказ состоится при поддержке Республиканской специальной библиотеки для слепых и слабовидящих.



Новый кинозал рассчитан на 218 зрителей, в том числе адаптирован для посещения маломобильными группами населения. Показы будут проходить с помощью лазерного проектора Nec и многоканального звука Dolby Atmos – это технология объемного звучания для придания реалистичности звуку.