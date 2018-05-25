Муфтий РТ: «Религия должна стать нашим образом жизни»

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). Религия должна стать нашим образом жизни. Об этом в интервью одному из известнейших журналистов и телеведущих Германии, главному редактору информационной службы ZDF Маттису Форноффу отметил муфтий Татарстана Камиль Самигуллин, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Маттис Форнофф снимает в России документальный фильм, посвященный Чемпионату мира по футболу 2018 года. Камиль хазрат Самигуллин рассказал журналисту о Казани, как о центре мультикультурализма и северной столице исламского мира, которая на протяжении многих веков дает человечеству пример мирного сосуществавания разных религий.

Отвечая на вопрос, что бы вы сказали мировым духовным лидерам, если бы была возможность к ним обратиться, глава ДУМ РТ подчеркнул: « Я бы посоветовал им следовать путем пророка Мухаммеда. Когда мы следуем за своими современниками, мы можем ошибаться в них так же, как они могут заблуждаться в своих убеждениях. Все законы жизни давно известны: они содержатся в традициях наших предков. Их необходимо хранить и соблюдать. И самое главное – сегодня важно не бороться за религию, писать о ней книги или говорить о ее достоинствах. Религия должна стать нашим образом жизни».

Журналист также поинтересовался у муфтия об антикэстремисткой деятельности ДУМ РТ. Камиль хазрат ответил: «Террористы скрываются под маской ислама. И от этого страдаем в первую очередь мы – мусульмане. Своей самой приоритетной задачей в идеологическом противостоянии с экстремистами мы видим в развитии системы религиозного образования. В республике функционирует девять медресе, Российский исламский институт и Болгарская исламская академия – все они осуществляют свою деятельность с целью подготовки собственных религиозных кадров в рамках Ханафитского мазхаба, Матуридитской акыды и национально-политических реалий того пространства, в котором мы проживаем».

