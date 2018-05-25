(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). В Казани осужденные по легким статьям смогут усыновлять детей, сообщается на портале Уполномоченного по правам человека в РТ.

Исполком Казани согласился с предложением о внесении изменений в Административный регламент предоставления услуги по выдаче заключений и постановке на учет потенциальных усыновителей.

В нормативном акте указано, что любой человек имеющий судимость лишен возможности в Казани встать на учет как кандидат в усыновители.

Уполномоченный по правам человека в Татарстане отметил, что органам опеки надлежит обращать внимание на тяжесть совершенного преступления. В письме в орган местного самоуправления указано, что лица, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой или средней тяжести могут встать на учет в органах опеки.

Отмечается, что данная возможность может быть рассмотрена только в суде.

Исполком Казани согласился с замечаниями и отметил, что соответствующий проект находится в разработке.