Татарстан второй год подряд стал лидером в России по отгрузке продукции наноиндустрии

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). По итогам 2017 года Татарстан отгрузил 23,2 процента общей отгрузки продукции наноиндустрии по России. По этому показателю республика второй год подряд лидирует среди регионов страны, рассказал министр экономики РТ Фарид Абдулганиев на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Министр напомнил об успехах в этой сфере. Так, в рамках реализации программы развития наноиндустрии и сотрудничества с АО «РОСНАНО» в Татарстане запустили производство гибкой барьерной упаковки (ООО «Данафлекс-Нано»), был создан Нанотехнологический центр Республики Татарстан.

Кроме того, в ОЭЗ «Алабуга» компания ООО «Алабуга-Волокно» реализует проект по производству углеродного волокна. Также запущено производство стеклопластиковых труб с применением нанотрубок TUBALL на базе ООО «Завод стеклопластиковых труб, на территории Технополиса «Химград» создан лабораторно-производственный комплекс ООО «Нанофарма Девелопмент».

«Развитие наноиндустрии — для нас в приоритете», — цитирует пресс-служба Абдулганиева.