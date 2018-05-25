Врачи медцентра Иннополиса поставили на ноги страдавшую из-за травмы жительницу Казани

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). Врачи медицинского центра Республиканской клинической больницы в Иннополисе поставили на ноги жительницу Казани, которая пять лет передвигалась на костылях и страдала от сильных болей.

«Пациентка пришла к нам в Медицинский центр впервые с костылями и очень боялась делать первые шаги. Мы использовали в ее лечении и физиотерапевтические процедуры, лечебную физкультуру и механотерапию. Благодаря активной работе инструкторов и врачей мы смогли постепенно перевести ее на трость, а затем уже на самостоятельную ходьбу», – объяснил заведующий отделением лечебной реабилитации медцентра Ильдар Садыков.

53-летняя Любовь Мазкова весной 2013 года упала на улице, подняться самостоятельно у нее не получилось, поэтому «скорая» увезла ее в ближайшую больницу. Врачи обследовали женщину и назначили все необходимые лечения. Курсы физиотерапии, массажа и другие лечебные процедуры женщина проходила на протяжении трех лет. Однако, этого было недостаточно, ей понадобилась хирургическая помощь.

Забила тревогу Любовь Мазкова, когда попросту не смогла залезть в автобус из-за чудовищных болей.

«Со временем боли стали невыносимыми! Я думала, что болят колени, но врачи выявили, что повреждены суставы тазобедренной кости. Меня отправили на консультацию в травматологию РКБ. Врачи делали мне уколы и проводили всевозможные лечения, но боли не прекращались, стало тяжело ходить даже с костылями. Поэтому было решено провести операцию. У меня выявили коксартроз (ред. – это болезнь, которая постепенно разрушает тазобедренный сустав) третьей степени обоих тазобедренных суставов», – вспомнила жительница Казани.

После операции травматологи республиканской клиники направили Любовь Мазкову в медицинский центр Иннополиса на лечебную реабилитацию. Спустя три месяца на консультации врачи предложили женщине заменить сустав и на второй ноге. Так в октябре прошлого года пациентку прооперировали, и она снова отправилась на реабилитацию.

«Она сейчас ходит достаточно уверено и свободно, самостоятельно, без каких-либо средств опоры. Своевременное прохождение медицинской реабилитации после операции – это залог возврата к полноценной жизни, возврат к качественной жизни без каких-либо ограничений. В ее случае, она своевременно обратилась к нам, прошла курс реабилитации после первой, а далее и после второй операции. Поэтому у нее есть такой результат в выздоровлении», – добавил руководитель медицинского центра Айдар Багаутдинов.

Лобовь Мазкова снова вышла на работу после пяти лет перерыва. Из-за травмы ей пришлось в 2013 году уволиться, оформить инвалидность, и сменить род деятельности. «Я смогла восстановиться полностью только с помощью реабилитации. Я не принимаю никакие лекарства, уколы, ничего. Все что здесь назначено для меня было – это реабилитационное лечение от врачей, инструкторов, электролечение. Все здесь было взаимосвязано. И медицинский персонал просто замечательный, рада, что попала именно сюда», – сообщила Любовь Мазкова перед выпиской.

По словам Ильдара Садыкова, залог успеха реабилитации не только в современном оборудовании, но и в ответственности самого пациента.

«То есть, чем раньше пациенты доходят до нашей реабилитации, тем быстрее выздоравливают. Здесь мы их научим, как правильно ходить, и бороться со страхом. Покажем им направление, поможем сделать им первые шаги и дальше быть более уверенными в себе», – сказал заведующий отделением лечебной реабилитации медцентра.

Лечебно-реабилитационный центр в Иннополисе является Консультативной поликлиникой №2 Республиканской клинической больницы. Учреждение занимается восстановлением сердечно-сосудистой системы человека, когнитивных функций, функций верхних и нижних конечностей и позвоночника.

«В центре восстанавливают не только двигательные навыки, но и работают с любыми другими заболеваниями наши узкие специалисты. Задача нашего центра помочь каждому пациенту, обратившемуся за медицинской помощью. Именно ранняя реабилитация является залогом здоровья. И мы готовы принять каждого, и оказать медицинскую помощь каждому, кто в ней нуждается», – подытожил руководитель медицинского центра Айдар Багаутдинов