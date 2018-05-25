В Буинске Сергей Безруков дал интервью гендиректору «Татмедиа» Андрею Кузьмину

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). Прославленный российский актер театра и кино, художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков дал эксклюзивное интервью генеральному директору «Татмедиа» Андрею Кузьмину.

В беседе с казанским журналистом на площадке Буинского драматического театра артист рассказал, что подтолкнуло его посетить татарскую глубинку, и что бы он хотел здесь изменить. Раскрыл секреты со съемочных площадок Александра Цекало и Алексея Андрианова, посетовал на непрофессионализм СМИ и посмеялся над собственным исполнением «Медузы» Алана Хадзарагова. Не обошли вниманием темы будущего Татарского Авиньона и качества казанских дорог, артист вспомнил детство на Волге и романтику Экзюпери.

Сергей Безруков согласился поделиться своим мнением на тему изучения родных языков и настоял на том, что с фальсификацией истории нужно бороться.

Интервью выйдет на интернет-ресурсе sntat.ru 26 мая в 8 часов. Видеоверсию можно будет увидеть на канале ИА «Татар-информ» в YouTube. Телевизионную версию интервью в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители смогут посмотреть на телеканале «Татарстан 24» в субботу в 18.30 и в воскресенье в 13.30.