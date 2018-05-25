«Бакирово» подготовило оздоровительный комплекс для мужчин и женщин с бесплодием

(Казань, 25 мая, «Татар-информ», Валерия Белова). Вылечить самые разные заболевания, от бесплодия до расстройства сексуального характера, помогут мужчинам и женщинам в татарстанском санатории «Бакирово».

Здравница окружена реками, родниками и горами, которые покрыты лесами. Даже особенный климат, по словам сотрудников здравницы, обладает лечебными свойствами.

Санаторий предоставляет отдыхающим разнообразные оздоровительные, лечебные процедуры и развлекательные мероприятия.

К примеру, программа «Женское здоровье» подойдет представительницам слабого пола с хроническим воспалительным заболеванием половых органов, бесплодием, генитальным инфантилизмом, невынашиванием беременности из-за определенных патологий и вертеброгенным синдромом тазового дна.

«Опытные врачи и уникальные природно-климатические факторы возводят "Бакирово" в разряд лучших санаториев по лечению гинекологических заболеваний. Мы применяем эффективные лечебные методики и новейшее оборудование. А уникальные природные грязи, глина и минеральные воды как будто специально созданы для того, чтобы женщины могли получить здесь исцеление от своих недугов», – рассказали сотрудники санатория.

Женщинам «Бакирово» предложит грязелечение, лечебные минеральные ванны и орошения, озонотерапию, высокотехнологичные процедуры «Авантрон» и «Матрикс», ЛФК, массажи пояснично-крестцового отдела, бассейн или аквааэробику, а также ароматерапию и фитотерапию.

Комплекс «Мужское здоровье» подходит для мужчин, страдающих от простатита, цистита, расстройств сексуального характера, бесплодия и мочекаменной болезни.

«Малоподвижный образ жизни, гормональные нарушения, нервное напряжение и стрессы, плохая экология – эти и другие факторы приводят к заболеваниям мужской сферы. Мы занимаемся их решением с помощью комплексного подхода», – заверили сотрудники санатория.

Мужчин ждут грязелечение, минеральные ванны, озонотерапия, физиотерапия, занятия ЛФК в урологической группе, массаж пояснично-крестцового отдела, бассейн и фитотерапия.

Вообще здравница специализируется на профилактике и лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, нервной системы, органов пищеварения, гинекологических заболеваний, к примеру, бесплодия, мочеполовой системы, болезней кожи.

Комплексное лечение в санатории клиенту будет стоить на 30 процентов дешевле, чем указано в прейскуранте здравницы.

Любой отдыхающий в «Бакирово» сможет пройти грязелечение, бальнеолечение, гирудотерапию, фитотерапию, курс ингаляций, курс массажа «Шиатцу», ароматерапию, озонотерапию, обертывание с голубой глиной, принять инфракрасную сауну и другие виды терапий. В здравнице внедрены новые технологии оздоровления, например, карбокситерапия и акватракцион.

К слову, в санатории имеются горнолыжная трасса, ледовый каток, вертолетная площадка, мини-зоопарк, бильярд, тренажерный зал, детская площадка, сауна с бассейном и свой пляж.

Ежегодно в «Бакирово» поправляют свое здоровье более 15 тыс. жителей Татарстана, Самарской, Челябинской, Оренбургской областей, Пермского края, Башкортостана, Ханты-Мансийского автономного округа, Москвы и Подмосковья. К слову, специально в этот санаторий приезжают граждане Казахстана, Китая, Турции, Австралии и Азербайджана.

На сайте санатория www.bakirovo.com любой желающий может задать интересующий вопрос в режиме онлайн. Администрация «Бакирово» ответит в течение дня.