Фестиваль фламенко в Казани собрал танцоров с России и Испании

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). 2 и 3 июня в театре кукол «Экият» состоятся два гала-концерта крупнейшего фестиваля фламенко «Фламенко над Волгой», сообщают организаторы фестиваля.



В этом году фестиваль проводится в столице Татарстана, где на сегодняшний день работают одни из лучших школ фламенко в России.



Гости фестиваля смогут насладиться выступлением победителей конкурсов фламенко, а также российских танцоров с опытом работы в зарубежных сценических проектах, в том числе и на родине фламенко в Испании.



Артисты в количестве 260 человек из 14 городов России уже прибыли в Казань. В их числе испанские педагоги по фламенко – руководитель Академии фламенко в Севилье Мануэль Бетанзо и известный гитарист фламенко Мигель Перез. В ближайшее время они встретятся с российскими учениками.